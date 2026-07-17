蕭美琴參訪亞洲生技展 盼提升「台灣」品牌國際信任

蕭美琴副總統17日前往南港展覽館參觀「2026亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）」。她表示，台灣的生技產業是重要的護國產業之一，並肯定生技產業的發展與進步，期盼持續提升「台灣」品牌的信任價值，促進台灣產業與世界連結。

蕭美琴抵達後，分別前往國家衛生研究院、衛福部、中國醫藥大學、經濟部產業技術司及產業發展署、中研院生醫轉譯研究中心、台北醫學大學、國科會等單位攤位參觀，了解政府推動「健康台灣」的政策成果，以及學研單位在疫苗開發、藥物研發、疾病早期篩檢、智慧病房與照護等領域之量能。

隨後她也參觀基龍米克斯、台康生技、保瑞藥業、藥華醫藥等廠商攤位，了解台灣以基因資料支援疾病預防、診斷與新藥研發的精準醫療能力，以及協助癌症、免疫疾病等生物藥品的研發成果。

會後，對於媒體詢問生技醫藥產業對國家發展的重要性，蕭美琴表示，台灣除了晶片產業外，還有很多其他護國產業，尤其是與國人健康密切相關的生技產業，賴總統非常重視國人健康，並成立「健康台灣推動委員會」。

她認為，健康與生技產業緊密相連，前年也曾來參觀展覽，每次都看到各領域有顯著的發展與進步，尤其是國際社會對台灣生技產業的信任持續提升。今年參展及參與活動的國際人士更創下新紀錄，相信台灣與世界的連結將在各個產業創造更多新機會。

蕭美琴說，希望大家共同為「台灣」這個品牌創造更多信任價值，這對百工百業都有助益。生技產業攸關每個人的身體健康，也涉及許多新藥開發以及總統推動的「百億癌症新藥基金」等重要政策。今天也看到業界透過細胞及組織培養等科學方法減少動物實驗，每次參觀都有豐富的學習與收穫。