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豪砸45.2億元 新應材龍潭建新廠與實驗室

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
投資台灣事務所17日通過六家企業擴大投資台灣。圖／AI生成
投資台灣事務所17日通過六家企業擴大投資台灣。圖／AI生成

投資台灣事務所17日通過六家企業擴大投資台灣。其中，半導體特用化學材料大廠新應材第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，規劃於龍潭科學園區投資約45.2億元，興建智慧化工廠與實驗室，強化研發資源整合並提升營運管理效率。目前後續仍有18家廠商排隊待審。

本次投資領頭羊新應材，為國內少數能提供半導體先進製程與先進封裝等關鍵化學品的廠商，產品涵蓋微影製程光阻劑與周邊材料、2D及3D晶圓級封裝製程特用材料等。

投資台灣事務所表示，為強化品牌競爭力，新應材龍潭新廠將建置智慧生產系統與導入AI技術，整合生產與物流以縮短研發時程、優化製程效率。同時，為符合國際半導體供應鏈綠色轉型趨勢，新廠將設置太陽能發電，並推動生質甲醇內燃機發電系統減碳計畫，利用生物質轉化液體燃料，大幅提升綠電使用比例。

在中小企業方案部分，汽車保險桿系統廠貫理工業，為因應北美售後維修（AM）市場強勁需求，第二度申請中小企業方案，預計投資19.6億元於桃園平鎮興建三座新廠，導入自動化生產設備及AI數位管理系統，並設置太陽能發電及智慧能源管理系統，同步提高生產效率與能源使用效益。

碳纖維與聚丙烯複合材料商埔豐新技材料，則因應國際品牌市場需求，投資約2.7億元於台中東勢興建新廠，導入AI Agent機制，建構完整的產品開發、試製及量產驗證流程，加速產品開發時程，並提升研發與生產效率。預計可創造40個本國就業機會。

合億國際企業為HDPE（高密度聚乙烯）化學容器製造商，近年積極布局高階半導體化學容器市場。投資台灣事務所指出，為因應先進製程對200公升化學桶，規劃投資2.3億元於嘉義梅山興建二廠，導入全自動化生產線具備AI智慧製造，結合大數據分析技術及自動光學檢測（AOI），建立動態品質監控機制，全面提升產品品質與生產效率。

半導體封裝用導線架研發製造廠利汎科技，因應電源管理IC對導線架的低電阻與高散熱需求，將投資2.7億元於新竹原廠建置高效能、高精細選鍍銀電鍍智能化產線，導入AOI（自動光學檢測）、AI技術與智慧物流，預計可新增24個本國就業機會。

巧新科技旗下子公司伽億，專攻再生鋁熔煉、高階鋁合金材料製造及低碳材料循環應用，規劃投資10.8億元於屏東興建新廠，導入AI技術建立智慧化產線，設置太陽能發電設施，回收製程熱能，建置兼具低碳及高效率的生產基地，為屏東地區創造68名本國就業機會。

據投資台灣事務所最新統計，「投資台灣三大方案」截至目前已成功吸引1,787家企業、累計投資額高達2兆7,111億元，預估創造16萬7,648個本國就業機會。其中，「歡迎台商回台投資行動方案」占356家、投資約1兆4,670億元；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1,205家、投資約6,192億元。

太陽能 半導體 供應鏈

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