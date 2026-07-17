視察宜蘭溪洲抽水站新建工程 卓揆：2028年汛期前完成

行政院長卓榮泰17日前往宜蘭縣視察溪洲抽水站新建工程時表示，目前該工程已完成部分抽水設施，預定於117年2月完工，請經濟部水利署秉持「安全第一、品質第一、效率第一」原則，確保工程如期如質完成。卓院長強調，政府將持續推動系統性治水，完善治水建設，提升宜蘭地區整體防洪排水能力，強化因應極端氣候韌性。

卓榮泰致詞時首先感謝宜蘭縣政府同仁的努力，在日前巴威颱風來襲前，提前完成各項防颱措施。雖然颱風實際路徑較原先預估偏北，帶來雨勢較預期減輕，但各地事前部署周全、防颱整備工作扎實，有效降低災害影響。

卓榮泰表示，水利工程應提前於防汛期前完成，以降低汛期施工風險，溪洲抽水站新建工程目前已完成部分抽水設施，後續工程務必依期程於2028年2月完成，提升宜蘭地區防洪排水能力，讓地方民眾更安心。

卓榮泰指出，過去政府投入8年8百億治水工程與前瞻基礎建設治水計畫，完成許多重要治水建設；然因應氣候變遷帶來極端降雨，仍須持續推動系統性治水，解決支流排水、內水無法外排及堤防防洪標準等問題。因此，政府推動4年1千億「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，從河川整治、排水改善、抽水設施、滯洪空間到土地利用等面向，全力協助各地方政府改善縣市管河川及排水系統，提升整體承洪韌性。

卓榮泰指出，中央支持宜蘭縣約36.5億元經費，推動包括溪洲、壯東、珍珠、廍後等抽水站及相關治水工程；此外，宜蘭土地條件具備發展滯洪空間潛力，可參考其他縣市成功經驗，兼顧平時休憩綠化及豪雨期間滯洪功能，提升因應極端氣候能力。卓院長也提醒，目前仍處防汛期間，請宜蘭縣政府持續落實抽水設施巡檢及維護，確保設備正常運作，發揮最佳防洪效能。

針對蘇澳溪分洪工程，卓榮泰表示，中央已增加21億元經費支持，希望相關單位積極檢討招標遭遇的困難，儘速完成招標作業，加快工程進度，中央也將持續全力支持地方治水建設，降低民眾對淹水風險的憂慮。

最後，卓榮泰請經濟部水利署秉持「安全第一、品質第一、效率第一」原則，確保水利工程如期如質完成，並持續透過中央與地方合作，完善治水建設，守護民眾生命財產安全。