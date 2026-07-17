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美元指數上半年勁揚3% 惠譽估年底恐回吐 韓元升值上看7.7%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
美元匯率示意圖。路透
美元匯率示意圖。路透

今年上半年美元指數升值約3%，不過，國際評級機構惠譽預測到年底美元指數將回吐此前升幅。此後，預計明年美元指數僅會小幅回落0.3%。此外，惠譽研究覆蓋的20個經濟體所採用的16種貨幣中有8種將在年底前升值，其中升值幅度較大的包括升值7.7%的韓元，以及升值約5%的澳元和加元。

惠譽預計，到年底人民幣兌美元匯率將進一步升至6.72，意味著人民幣全年累計升值約4%。不過，中國國內疲弱的價格壓力意味著中國貿易加權實際匯率仍明顯低於疫情前水準。儘管人民幣屬於管理匯率制，但今年上半年仍升值約 3%。中國繼續有強勁的貿易順差，但結匯為人民幣的境外收入和外匯占比上升。中國人民銀行在一定程度上順應了人民幣升值壓力，但也透過外匯市場干預限制升值幅度。

惠譽指出，今年上半年，按美元指數衡量美元升值約3%。其中，部分升值發生在美伊衝突爆發後的最初幾周。此後，由於美國經濟數據保持韌性，且預期中的美聯準會降息被擱置或推遲，美元進一步走強。不過，惠譽2026年6月版《全球經濟展望》和Sovereign Data Comparator中的匯率預測顯示，到年底美元指數將回吐此前升幅。此後，預計明年美元指數僅會小幅回落0.3%。

整體而言，惠譽預測，惠譽研究覆蓋的20個經濟體所採用的16種貨幣中有8種將在年底前升值，其中升值幅度較大的包括升值7.7%的韓元，和升值約5%的澳元和加元。歐元和日圓預計到年底將升值 3.7%。惠譽預計印尼當局採取的措施將有助於穩定印尼盾。土耳其里拉預計到年底將貶值約9%，而巴西雷亞爾和墨西哥比索此前的升幅將有所回吐。

美元指數 匯率 疫情

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