韓、中電磁鋼低價傾銷 財部最終認定延至8月底

中國鋼鐵申請對韓國及中國大陸產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅案，財政部公告，因調查作業需要，傾銷調查最後認定期限將延長至8月31日。

財政部表示，此案依《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第14條及第18條規定辦理，考量調查仍有進一步查證需求，因此決定展延傾銷最後認定期限。

本案是由中國鋼鐵提出申請，主張自韓國及中國大陸進口的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品涉有傾銷情形，並請求課徵反傾銷稅、臨時反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅。目前案件仍在調查程序中，是否認定存在傾銷及是否課徵反傾銷稅，仍待財政部完成最終調查後公布結果。