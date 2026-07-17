國泰世華董座 陳祖培可望回鍋

國泰金控子公司高層人事布局正式拍板，在歷經國泰投信利害關係人事件後，國泰金昨公告，由老將陳祖培出任國泰世華銀行董事。據悉，國泰世華銀今天將開董事會，可望通過由陳祖培回鍋董事長，市場人士認為，擁有完整銀行資歷的陳祖培接掌，將有穩定軍心的效果。此外，國泰投信總經理由金控投資長劉上旗接任，肩負帶領投信重整、穩定營運的重要任務。

這波人事調整，導火線源於國泰投信日前誤踩利害關係人規範，引發外界關注公司治理議題。事件發生後，國泰世華銀前董事長郭明鑑陸續請辭國泰投信及國泰世華銀董事職務，並卸下銀行董事長，國泰金也隨即展開人事布局，希望以最短時間完成接班，穩定市場及員工信心。

陳祖培早期就進入世華銀行服務，從基層歷任分行經理、總行主管、總稽核，合併後更一路從總經理到董事長，被形容為「最了解國泰世華銀的人」。