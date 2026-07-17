加碼千億美元 台積赴美投資達2650億美元

聯合報／ 記者尹慧中簡永祥黃婉婷張文馨／台北報導
台積電昨開法說會，董事長魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州新增一千億美元的投資，總計在美投資創下二六五○億美元的新紀錄。記者杜建重／攝影
台積電昨開法說會，董事長魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州新增一千億美元的投資，總計在美投資創下二六五○億美元的新紀錄。記者杜建重／攝影

台積電董事長魏哲家昨天於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州一千億美元（約新台幣三點二兆元），將新建數座二奈米及更先進製程晶圓廠，同時承諾會繼續在台投資。

這是台積電二○二○年五月首次宣布在亞利桑那州建廠後，第二次追加當地投資，總計台積電美國新廠投資總金額將達二六五○億美元（約新台幣八點五兆元），改寫新紀錄。

美廠可能多4座或更多

魏哲家說，「基於我們的評估，正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。在主要美國客戶及美國聯邦、州和市政府大力合作與支持下，台積電在亞利桑那州追加一千億美元投資，將建設更多用於二奈米及以下的半導體晶圓廠及先進封裝廠，滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

法人關注加碼投資千億美元後，可多在美國蓋幾座廠？魏哲家回應，可能四座或更多。台積電強調，正在台灣興建十三座先進製程晶圓廠和先進封裝廠，未來也會持續在台投資。

台積電指出，千億美元將興建數座採用二奈米及更先進製程技術的晶圓廠以及先進封裝廠，支持美國先進客戶強勁的未來數年需求，也有助於推動美國半導體生態系統的發展、強化供應鏈，為美國帶來更多的高科技且高薪的工作。

魏哲家同時宣布，將在台灣、日本、美國各新增一座三奈米廠，並將部分五奈米設備轉換為三奈米；將擴增電源管理ＩＣ以及ＣＭＯＳ影像感測器產能。

新建台廠估將高達25座

台積電供應鏈私下透露，台積電未來五年，在台規畫興建新廠數將高達廿五座，涵蓋新增高雄橋頭、台南特定計畫區、嘉義二期，甚至將重返龍潭科技園區，各區管理局已敲定土地規畫。

而針對台積電宣布加碼投資美國千億美元，行政院昨天表示，政府將持續確保三個「優先」，以維持台灣領先地位，包括最大製造產能在台灣、最先進技術留台、與維護最完整的科技產業生態系。

政院強調，政府已與美方建立「Ｇ２Ｇ（政府對政府）」溝通機制，確保美方未來若實施半導體二三二關稅，我國企業可享有美方承諾的優惠待遇。

美國在台協會處長谷立言也在臉書發文，表示這項投資充分展現了美國與台灣對彼此的信任與信心，而這正是美台夥伴關係的核心。此外，這項投資對雙方的勞工、消費者以及產業都是一大福音，並進一步鞏固有利於下一世代科技發展的夥伴關係。

台積電昨天公布上季財報亮眼，並二度上修全年美元營收年增率，但「雙率」毛利率、營益率面臨下滑引發市場疑慮，周四ＡＤＲ早盤下跌逾百分之二，台指期夜盤更一度重挫逾千點。台積電股價昨漲卅元、收二四七○元。

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