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新聞分析／台積布局 助台灣更有話語權

聯合報／ 本報記者簡永祥
台積電雖宣布對美投資加碼一千億美元，但重心仍在台灣，預計未來五年擴建廿五座新廠。左起依序為台積電投資人關係處長蘇志凱、董事長魏哲家與財務長黃仁昭。記者杜建重／攝影
台積電雖宣布對美投資加碼一千億美元，但重心仍在台灣，預計未來五年擴建廿五座新廠。左起依序為台積電投資人關係處長蘇志凱、董事長魏哲家與財務長黃仁昭。記者杜建重／攝影

台積電董事長魏哲家昨宣布在美國加碼投資一千億美元，台積此時宣布這項消息，具備客戶承諾、解除美方壓力、帶動供應鏈加快赴美投資布局三項重要意義。但就區域布局而言，台積電重心還是在台灣，未來五年在台擴建新廠逾廿五座，台灣半導體產業地位仍持續提升，甚至成為美日韓三國爭取聯盟的對象。

雖然台積電未言明加碼投資美國何時兌現，依台積重承諾的企業文化，既已提出就會完成，即使川普任期結束，台積依然會照提出計畫進行。

魏哲家選此時提出加碼承諾，主因為台積電面對大排長龍的訂單，以及ＡＩ發展從基礎建設延伸至邊緣ＡＩ應用，在針對客戶不斷修正及確認未來訂單需求，經精密計畫及反覆確認後，上修在美生產的產能規畫，因此涵蓋二奈米以下製程需求及先進封裝經濟規模。

再者面對美國十一月的期中選舉，川普為共和黨的選情，並兌現提升美國半導體製造比重的承諾，加大台積電增加投資的壓力，台積適時釋放加碼的訊息，可在華府要求三星和ＳＫ海力士擴大赴美投資仍舉棋未定之際，先博得白宮政府好感，也讓競爭對手面臨是否拉長戰線至美國，帶來一定程度干擾。

此外，隨著台積電加大美國投資，將掀起供應鏈跟進赴美布局的風潮，最近已有多家台廠宣告在美布局，未來會有更多廠商跟進。

而宣布擴大赴美投資之際，深諳地緣政治與國內政治的魏哲家不忘提出也會在台灣擴大投資，除了已在進行的十多座新廠外，未來五年至少還會興建十三座新廠。台積電供應鏈則私下透露，台積電未來五年，在台規畫興建新廠數將高達廿五座，涵蓋新增高雄橋頭、台南特定計畫區、嘉義二期，甚至還重返龍潭科技園區，各區管理局已敲定土地規畫。

依此規畫，台灣未來仍會是全球先進邏輯製程和先進封裝的生產重鎮，包括由二奈米推進至一點四奈米，再到一奈米及○點七奈米，台積電都已完成重要研發，搭配CoPoS及COUPE等先進封裝技術獨步全球，未來也會是全球最先提供代工服務的生產重鎮。在技術領先下，三星、ＳＫ海力士及美光，甚至連美日韓半導體設備和材料供應商，都會競相爭取與台積電結盟，這股由台積電為主的全球半導體世界盃競賽，台積電依舊是贏家，並為台灣取得全球更大的話語權。

台積電 魏哲家 川普 AI 供應鏈 投資 對美投資

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