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青安3.0將上路…民眾兩樣情 未來半個月這三種人將湧末班車潮

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行政院會今拍板「青安3.0」方案。聯合報系報資料照
行政院會今拍板「青安3.0」方案。聯合報系報資料照

青安3.0即將下月1日上路，行庫主管指出，有三種人必須趕搭青安2.0的「末班車」，分別是：1、50歲以上；2、個人年所得200萬以上者；3、想申請最長40年貸款，但年紀卻超過40歲的；不過另一方面，由於婚育宅貸款獎勵，結婚的和已有小孩的，適用1.775%優惠利率的額度可從一般人的1000萬元，拉高至1200萬元，和1500萬元，因此，這些貸款人原本已提出申請青安2.0的，行庫都將讓這些貸款人原申請作廢，可從8月1日之後重新提出申請青安3.0。

至於青安3.0上路，會否將已經被打壓的房價，反而因此又「炒高」？對此行庫主管認為，投資客先前早已退場，現在的需求都以自住的剛性需求為主，認為對下半年房價影響有限。行庫主管也指出，由於最近半年報編列，有拉高資本適足率的需求，因此，一般的房貸仍要排撥2個月，而青安的也得排撥半個月至1個月的時間。

至於房價總價三級制的新規定，行庫主管指出，即使建商「下有對策」，例如把房屋和車位拆開來賣，來規避總價的限制，相關資料仍能勾稽得到。

結婚 房價

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