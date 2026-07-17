明年公建預算創十年新高 交通建設占比過半

國發會委員會議昨（16）日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789.7億元，寫下近十年新高。其中以交通建設為大宗，占比過半，數位建設也有逾百億規模。

國發會主委葉俊顯表示，此次建議匡列中央公務經費寫近十年新高，顯示政府對公共建設計畫高度重視。該預算案將報送行政院，納入明年度總預算案，送立法院審查。

近十年政府重大公共建設預算

此次各部會共提報315項計畫，從經費配置來看，交通建設仍為最大宗，共匡列約1,998.1億元，占總經費52.7%；其次為環境資源建設，包含汙水下水道、公共汙水處理廠再生水、海水淡化廠及垃圾處理等計畫，共編列約870.8億元，占23%，兩大類計畫合計占比已逾75.7%。

農業建設約267.3億元，將投入農田水利、農產品冷鏈物流、森林與漁業永續經營及整體治山防災等計畫；經濟建設約222.8億元，聚焦全國循環專區、無人載具產業發展、先進半導體研發基地及各科學園區等建設；數位基礎建設約116.5億元，將挹注網路科技運用精進、量子運算主機、AI運算資料中心，以及數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升等計畫。

國發會昨日也審議通過「台灣地區民用機場2045年系統規劃」，交通部以2045年為目標年，推估國際旅客運量約1億人次、國內旅客運量約1,300萬人次、貨運量約402萬噸，作為機場發展依據。交通部指出，未來將由桃園國際機場、民航事業作業基金及軍方分別投入約4,916億元、1,800億元及22億元，合計約6,738億元，推動全國17座民用機場整體發展及軟硬體建設，打造「東亞最具競爭力與韌性機場群」。全案將報行政院核定。

另也通過明年度重要社會發展計畫，聚焦「國家希望工程」核心布局，全面打造健康與韌性台灣，建議核列經費1,215.6億元。