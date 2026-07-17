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因應歐盟關稅新制 經濟部：九類鋼品輸歐納管
歐盟自今年7月1日起，對輸入歐盟28類鋼鐵產品實施關稅配額，對其中九類鋼鐵產品給予台灣國家配額。
經濟部國際貿易署昨（16）日公告對我國獲配的九類鋼鐵產品、共463項貨品號列的國家配額，進行出口管理，並要求自由貿易港區輸往歐盟同類產品，須事先取得經濟部核准，避免國家配額遭不當占用，兩項管制自24日起實施。
歐盟7月1日起實施新一輪鋼鐵進口措施，將超出配額的鋼鐵關稅由0％提高至50％，台灣爭取到每年67萬噸的免關稅配額，共九類鋼鐵產品符合配額資格。
據統計，台灣近年出口鋼鐵產品至歐洲，每年約200萬至300萬噸左右。
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