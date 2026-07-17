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迎接AI-RAN時代 聯發科、和碩邁入收成期

經濟日報／ 本報綜合報導

聯發科（2454）、光寶、和碩、啟碁都積極部署AI-RAN，隨著諾基亞推出全球首個商用AI-RAN平台，將於今年底開始部署，2027年邁入商用，正式引爆AI-RAN商機，相關台廠也將邁入收成期。

聯發科在2025年即於世界行動通訊大會（MWC）攜手輝達秀出AI結合邊緣雲產品；光寶、啓碁則在今年3月世界行動通訊大會上展出AI-RAN產品，搶占先機。

聯發科在2025世界行動通訊大會展示混合運算創新技術（整合通訊與運算），將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，並於去年台北國際電腦展攜手輝達展示邊緣雲概念，將通訊節點的RAN加上算力，並結合不同裝置算力的「裝置雲」，成為「邊緣雲」，強調能在代理式AI與動態資源運算調度等應用情境中，達到低延遲、電信等級的隱私、個資治理效果。

光寶近年加速推動5G+與AI-RAN技術商品化，推出高能效小型基站與整合式專網方案，並引入AI智能管理，全面提升各場域的連網效能與能源使用效率。

光寶今年乘勝追擊，在世界行動通訊大會展示AI-RAN領域最新進程，攜手產業領導廠商SynaXG及Supermicro合作，在統一架構下整合無線存取網路與AI的工作負載，為智慧化網路應用開創全新契機。

和碩今年首度揭露AI-RAN願景，將智慧運算直接嵌入O-RAN架構中。配合和碩專有的干擾抑制技術，即使在極度擁擠的工業或醫療環境中，和碩5G也能確保穩定且低延遲的通訊。

啓碁則是加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，在今年世界行動通訊大會展出首度導入AI生態系的室內與室外開放式無線單元（O-RU）。（記者吳凱中、劉芳妙、鐘惠玲、黃晶琳）

和碩 聯發科 諾基亞

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