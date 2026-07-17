AI-RAN時代來了！台廠迎商機 輝達轉投資諾基亞將推商用平台

輝達執行長黃仁勳的AI大戰略再邁步。輝達轉投資諾基亞宣布，推出全球首個商用AI-RAN（人工智慧無線接取網）平台，今年底開始部署，2027年邁入商用。

這宣告人類進入「AI-RAN時代」，未來全球數十億個電信行動基地台都可望變身AI算力中心，完美連結算力需求，商機大爆發。台廠中，光寶、啟碁（6285）、聯發科、和碩等都積極布局AI-RAN，以光寶相關腳步最快，將大咬商機。

為推動AI與行動網路整合，提升網路效率、降低功耗，更改造既有基礎設施，賦予新生命，2024年國際通訊及雲端巨頭就在世界行動通訊大會（MWC）宣布成立AI-RAN聯盟，成員包含諾基亞、輝達、亞馬遜AWS、高通、愛立信等，台廠光寶、聯發科、雲達、義傳等也積極加入。

黃仁勳更是高度看好AI-RAN後市，輝達並為此於去年斥資10億美元入股諾基亞，要加速AI-RAN創新，希冀引領行動網路從5G到6G轉型，在諾基亞基地台RAN的產品組合中，協助電信業者，在輝達平台上推出AI原生的5G-A和6G網路。這更象徵輝達正式跨向電信網路新版圖。

諾基亞表示，推出全球首個商用AI-RAN平台，結合其AI原生anyRAN軟件和輝達Aerial AI-RAN平台，預計今年底展開試點部署，2027年邁入商用。

黃仁勳指出，電信產業正進入AI時代，RAN就是下一個AI轉折點，輝達攜手諾基亞，將RAN轉換成一個AI超級電腦，對電信營運商說是一個世代級的改變，在釋放更多頻譜容量與效率的同時，更奠定全新AI與6G時代的關鍵基礎。

諾基亞強調，透過AI創新驅動，在不增加既有基礎建設的情況下，可以提升超過20%頻譜效率，2027年可望提升50%效率，2028年達到100%的效率提升，這代表電信營運商可望在更密集的服務區域，承載更多流量，降低傳輸成本，改善用戶體驗。

業界期待，在AI-RAN系統基礎下，將為6G引入全新的AI服務，更可因應邊緣計算、無人機、車輛、機器人，以及AR與VR眼鏡等裝置的網絡需求。