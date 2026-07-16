新制勞退、國民年金委外代操30億美元 遴選結果揭曉

勞動基金運用局16日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第2次國外委任投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」受託機構遴選作業。

此次遴選吸引知名國際資產管理機構積極踴躍參與，經嚴謹審查及多階段評選程序，擇優選出5家取得簽約資格之受託機構，分別為Amundi Asset Management、BNP Paribas Asset Management Europe、Geode Capital Management, LLC、Northern Trust Asset Management Australia Pty Limited及State Street Global Advisors Singapore Limited【按公司名稱之第1個英文字母排序】。

其中，新制勞工退休基金每家受託金額為4億美元，勞工保險基金每家受託金額為1億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年。

此次委任案以FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition Index為參考指標，布局具備前瞻性氣候轉型管理能力之企業，並透過被動型委任以相對較低成本參與全球基礎建設市場，期能同時兼顧推動企業邁向結構性轉型及掌握投資成長機會之雙重目標。

勞動基金運用局表示，勞動基金及國民年金保險基金之資金運用，始終以追求長期穩健收益為原則；各項委任案之規劃，均綜合考量各基金規模變化、現金流量需求、資產配置現況及長期配置趨勢，並納入國內外金融市場與經濟情勢等因素，分散布局於多種幣別及資產類型。

當金融市場發生波動時，可透過不同資產及貨幣間相對價值之變動來分散風險，進而降低基金資產波動，並有助於維持整體基金收益之穩定。

此次委任案係依年度資產配置辦理之例行性資金運用，勞動基金運用局後續將辦理5家受託機構之委任投資契約簽署及帳戶開戶事宜，並持續密切關注國內外經濟金融情勢變化，適時辦理本次國外委任投資案的撥款事宜。