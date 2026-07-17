快訊

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：紅霞颱風最快今生成…又是1個短命颱

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

面對少子化浪潮席捲大專院校的衝擊，生技產業如何突破人才斷層僵局已成為當務之急。中央研究院院長陳建仁昨（16）日表示，台灣經濟能夠有今天的發展，科技扮演很重要的角色。台灣沒有太多重要的天然資源，能夠發展到今天，很重要的因素，就是台灣最重要的天然資源是台灣人的智慧、台灣人的頭腦。

亞洲生技大會昨日舉行開幕式，大會主席李鍾熙表示，今年展覽特色除了串連AI全面導入生醫產業價值鏈、商機媒合規模再創新高外，也首度擴大邀請博士後研究員及在校學生參與，希望從人才培育扎根，打造台灣成為亞洲生醫創新的重要樞紐。

除了亞洲生技大會之外，包括藥華醫藥（6446）、以及臺灣物種多樣性基因體發展學會等單位也在近期先後舉辦創新公司及人才獎助活動。藥華藥攜手日本創新平台 TECH Tokyo舉辦第一屆「藥華藥創新獎」頒獎。臺灣物種多樣性基因體發展學會也協同中央研究院院友會、台灣生物產業發展協會、基龍米克斯生技公司及安特羅生技公司舉辦「2026年優秀生科學生獎學金補助計畫」頒獎典禮。

陳建仁在「2026年優秀生科學生獎學金補助計畫」典禮上表示，台灣生技產業要能夠發展，第一要有人才，第二是人才，第三還是人才。他勉勵所有得獎的青年學子能成為國家未來生技產業發展最重要的動力，把好奇心變成創造力，最終透過自己的研究，為人類帶來更大的貢獻。

臺灣物種多樣性基因體發展學會理事長李文雄表示，專業人才的培育是生技產業永續發展的根基，期望透過此計畫建立起學術界與產業間的關鍵橋樑；學會理事的基米董事長周孟賢表示，面對少子化對生科系所帶來的衝擊，很榮幸透過企業力量，將學界豐沛的研究量能引渡至產業，希望能與各界共同培育出台灣生技的「護國神山人才庫」。

李鍾熙強調，人才培育不能侷限於校園，唯有讓年輕世代親身參與國際產業盛會，了解全球生技發展趨勢、商業模式及市場需求，才能激發投入產業的意願，縮短學用落差。亞洲生技大會不只是企業展示技術、尋找合作夥伴的平台，更希望成為青年學子接軌國際產業的重要入口，透過與國際藥廠、新創公司、投資機構及研究單位交流，建立產業視野，培養下一世代生技人才。

陳建仁 生技 中央研究院

延伸閱讀

藥華藥舉辦首屆創新獎 長弘生技奪魁、獲10萬美元大獎

卓榮泰：2030年新增超過1,000億元民間投資 爭取2,500萬美元國際訂單

經濟日報社論／以國家戰略打造生技新引擎

亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

相關新聞

今年中央稅收 可望衝破3兆元

財政部政務次長陳勇勝昨（16）日主持賦稅署長交接典禮時表示，近年政府透過各項租稅優惠，協助中小企業、新創及科技產業發展，今年所得稅、證交稅表現亮眼，全國中央稅收可望突破3兆元。他期許新任賦稅署長樓美鐘帶領同仁持續精進稅政。

明年公建預算創十年新高 交通建設占比過半

國發會委員會議昨（16）日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789.7億元，寫下近十年新高。其中以交通建設為大宗，占比過半，數位建設也有逾百億規模。

電支業搶千億移工匯款商機

金管會昨（16）日宣布，核准歐付寶經營國外小額匯兌及兼營外籍移工匯款，成為首家取得兩項業務許可的電支機構，象徵電支業正式跨出國內支付市場，搶進跨境市場。

亞洲生技大會 卓揆喊話：生技投資增千億元

「亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）」昨（16）日舉行開幕式，行政院長卓榮泰親臨會場致詞表示，政府將積極與業界合作，讓台灣生技產業走向世界，也將世界最新技術引進台灣，期待台灣生技產業持續創新、永續發展，打造健康台灣，希望帶動新增1,000億元生技投資，爭取國際逾2,500萬美元國際訂單。

亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

面對少子化浪潮席捲大專院校的衝擊，生技產業如何突破人才斷層僵局已成為當務之急。中央研究院院長陳建仁昨（16）日表示，台灣經濟能夠有今天的發展，科技扮演很重要的角色。台灣沒有太多重要的天然資源，能夠發展到今天，很重要的因素，就是台灣最重要的天然資源是台灣人的智慧、台灣人的頭腦。

補貼限制多 業者：不致重演搶貸潮

青安三點○正式拍板，不過，業者認為，新制雖加碼婚育家庭貸款額度及利息補貼，但因新增年齡、所得及房屋總價限制，加上中央銀行信用管制仍未鬆綁，政策效果將大不相同，不致再掀起搶貸、搶房熱潮，但可能會提升自住需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。