亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

面對少子化浪潮席捲大專院校的衝擊，生技產業如何突破人才斷層僵局已成為當務之急。中央研究院院長陳建仁昨（16）日表示，台灣經濟能夠有今天的發展，科技扮演很重要的角色。台灣沒有太多重要的天然資源，能夠發展到今天，很重要的因素，就是台灣最重要的天然資源是台灣人的智慧、台灣人的頭腦。

亞洲生技大會昨日舉行開幕式，大會主席李鍾熙表示，今年展覽特色除了串連AI全面導入生醫產業價值鏈、商機媒合規模再創新高外，也首度擴大邀請博士後研究員及在校學生參與，希望從人才培育扎根，打造台灣成為亞洲生醫創新的重要樞紐。

除了亞洲生技大會之外，包括藥華醫藥（6446）、以及臺灣物種多樣性基因體發展學會等單位也在近期先後舉辦創新公司及人才獎助活動。藥華藥攜手日本創新平台 TECH Tokyo舉辦第一屆「藥華藥創新獎」頒獎。臺灣物種多樣性基因體發展學會也協同中央研究院院友會、台灣生物產業發展協會、基龍米克斯生技公司及安特羅生技公司舉辦「2026年優秀生科學生獎學金補助計畫」頒獎典禮。

陳建仁在「2026年優秀生科學生獎學金補助計畫」典禮上表示，台灣生技產業要能夠發展，第一要有人才，第二是人才，第三還是人才。他勉勵所有得獎的青年學子能成為國家未來生技產業發展最重要的動力，把好奇心變成創造力，最終透過自己的研究，為人類帶來更大的貢獻。

臺灣物種多樣性基因體發展學會理事長李文雄表示，專業人才的培育是生技產業永續發展的根基，期望透過此計畫建立起學術界與產業間的關鍵橋樑；學會理事的基米董事長周孟賢表示，面對少子化對生科系所帶來的衝擊，很榮幸透過企業力量，將學界豐沛的研究量能引渡至產業，希望能與各界共同培育出台灣生技的「護國神山人才庫」。

李鍾熙強調，人才培育不能侷限於校園，唯有讓年輕世代親身參與國際產業盛會，了解全球生技發展趨勢、商業模式及市場需求，才能激發投入產業的意願，縮短學用落差。亞洲生技大會不只是企業展示技術、尋找合作夥伴的平台，更希望成為青年學子接軌國際產業的重要入口，透過與國際藥廠、新創公司、投資機構及研究單位交流，建立產業視野，培養下一世代生技人才。