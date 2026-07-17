亞洲生技大會 卓揆喊話：生技投資增千億元

「亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）」昨（16）日舉行開幕式，行政院長卓榮泰親臨會場致詞表示，政府將積極與業界合作，讓台灣生技產業走向世界，也將世界最新技術引進台灣，期待台灣生技產業持續創新、永續發展，打造健康台灣，希望帶動新增1,000億元生技投資，爭取國際逾2,500萬美元國際訂單。

卓榮泰表示，本屆大會有來自50個國家，高達3,000專家與會，賴總統是第一個醫師背景的總統，就任後推動「健康臺灣」，促進國人降低三高風險、降低癌症的威脅、打造全齡健康環境。行政院已經將生技醫療產業列為「13項關鍵戰略產業」之一，不僅是健康產業，更是足以提升國際競爭力的關鍵，讓國人享受健康生命，更是建立國際信賴的基礎。

他並表示，政府正透過「晶創臺灣方案」，加速人工智慧與生醫科技的跨域整合；亦推動「在宅醫療科技」，運用智慧穿戴與遠距技術讓醫療結合基因體學與大數據，推動精準健康創新應用深入家庭與社區。此外，透過「長照3.0」制度，推動再生醫療，在更方便的環境取得再生醫療與精準醫療，並培養更多跨域人才。

卓榮泰表示，行政院今年也核定推動「國家藥物韌性整備計畫」，在提升關鍵藥物自主供應能力的基礎上，進一步結合人工智慧、生物製造及委託開發製造服務（CDMO）等產業量能。尤其國際供應鏈重組的關鍵時刻，臺灣將更積極深化與全球夥伴的實質鏈結，以「高創新能力」與「高供應韌性」雙軌並進，打造全球最值得信賴的生醫供應鏈。

卓榮泰示，2025年生技產業整體投資達550億元，國發基金針對256家廠商提供約340億元的資金支持，整體達到8,050億元的營收，未來在ＡI、數據整合，藥物韌性計畫與數位轉型的帶動下，將更向上提升，包括癌症新藥、健保資訊平台資訊將為全民共享，希望2028年讓國人住院與重症率下降7.5%，2028年新增1,600例重要疾病搜集，提高精準醫療效率。

他更提出，希望到了2030年，「家醫大平台」使用院所達5,700家，醫院與診所得以100%互通資料，增加醫療品質，降低民眾負擔，藉以帶動新增1,000億元生技投資，並爭取國際2,500萬美元的國際訂單。

亞洲生技大會主席李鍾熙指出，Bio Asia Tawin已確立為亞洲重要生技商業交流平台的樞紐地位。今年大會廣邀全球生技企業、跨國藥廠、頂尖投資機構、學研單位及政府代表齊聚，透過專業展覽、商機媒合、投資論壇、技術發表及國際交流等多元板塊，全力推動跨國技術對接與商業合作，加速將創新技術轉化為市場商品，為亞洲生醫產業創造更多前瞻合作契機。

本屆生技大會展區規模為歷屆之最，涵蓋21個展區與2,300個攤位，陣容空前。匯集來自國內外的 CDMO、製藥設備、實驗室儀器、細胞治療與再生醫療等指標性領域，完整呈現生技產業「從實驗室到病床（Bench to Bed）」的完整產業鏈趨勢。大會共吸引包括美國、日本、加拿大、歐盟等多國在內的 22 個國家參與，並設有16個國家主題館，加上35場創新技術發表會。此外，本屆預約的一對一商機媒合邀請場次也突破1萬場，展現強勁的國際交流活力。