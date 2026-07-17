聽新聞
0:00 / 0:00

今年中央稅收 可望衝破3兆元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部政次陳勇勝（中）主持賦稅署長交接，新任署長樓美鐘（右）自卸任署長宋秀玲手中接下印信。 記者胡經周／攝影
財政部政次陳勇勝（中）主持賦稅署長交接，新任署長樓美鐘（右）自卸任署長宋秀玲手中接下印信。 記者胡經周／攝影

財政部政務次長陳勇勝昨（16）日主持賦稅署長交接典禮時表示，近年政府透過各項租稅優惠，協助中小企業、新創及科技產業發展，今年所得稅、證交稅表現亮眼，全國中央稅收可望突破3兆元。他期許新任賦稅署長樓美鐘帶領同仁持續精進稅政。

前賦稅署長宋秀玲申請退休，遺缺由原台北國稅局長樓美鐘接棒，財政部昨日舉行交接典禮。陳勇勝表示，面對日益複雜的賦稅環境，期許賦稅署持續推動租稅公平與便民服務，並導入AI提升行政效率，同時透過租稅政策支持產業升級與經濟發展，打造更優質的賦稅環境。

陳勇勝表示，近年賦稅工作無論專業深度或業務複雜度都持續提升，未來面對國際情勢變化，政府仍須透過租稅政策持續扶植產業升級，創造更大的經濟動能。

談到新任署長，陳勇勝表示，樓美鐘歷任賦稅署組長、南區國稅局、中區國稅局及台北國稅局等重要職務，行政歷練完整、專業能力深厚，相信能順利承接賦稅署各項業務，帶領團隊持續精進稅政。

樓美鐘致詞時表示，感謝財政部長莊翠雲及次長的信任與提攜，能再次回到賦稅署服務，心情既感恩也戒慎恐懼，賦稅署是全國稅政最高主管機關，歷任署長都奠定良好基礎，面對科技快速發展及社會環境變遷，賦稅工作愈來愈複雜，未來將在既有基礎上，全力完成各項政策任務。

卸任署長宋秀玲表示，自己在稅務體系服務超過30年，租稅制度不只是課稅，更肩負支持產業發展重要角色。未來退休後，希望能以不同身分持續推廣租稅知識，用更淺顯易懂方式，讓外界認識租稅政策。據了解，她將轉戰四大會計師事務所之一的資誠（PwC Taiwan）繼續貢獻稅務專業。

國稅局 財政部

延伸閱讀

影／賦稅署長交接典禮 樓美鐘：心情既感恩也戒慎恐懼

卸任賦稅署長！宋秀玲笑稱「提前退休是驚嘆號」 下一站曝光

新任賦稅署長樓美鐘：要穩穩抓住棒子 把更好成績交給下一棒

賦稅署長 樓美鐘升任

相關新聞

今年中央稅收 可望衝破3兆元

財政部政務次長陳勇勝昨（16）日主持賦稅署長交接典禮時表示，近年政府透過各項租稅優惠，協助中小企業、新創及科技產業發展，今年所得稅、證交稅表現亮眼，全國中央稅收可望突破3兆元。他期許新任賦稅署長樓美鐘帶領同仁持續精進稅政。

電支業搶千億移工匯款商機

金管會昨（16）日宣布，核准歐付寶經營國外小額匯兌及兼營外籍移工匯款，成為首家取得兩項業務許可的電支機構，象徵電支業正式跨出國內支付市場，搶進跨境市場。

亞洲生技大會 卓揆喊話：生技投資增千億元

「亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）」昨（16）日舉行開幕式，行政院長卓榮泰親臨會場致詞表示，政府將積極與業界合作，讓台灣生技產業走向世界，也將世界最新技術引進台灣，期待台灣生技產業持續創新、永續發展，打造健康台灣，希望帶動新增1,000億元生技投資，爭取國際逾2,500萬美元國際訂單。

亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

面對少子化浪潮席捲大專院校的衝擊，生技產業如何突破人才斷層僵局已成為當務之急。中央研究院院長陳建仁昨（16）日表示，台灣經濟能夠有今天的發展，科技扮演很重要的角色。台灣沒有太多重要的天然資源，能夠發展到今天，很重要的因素，就是台灣最重要的天然資源是台灣人的智慧、台灣人的頭腦。

明年公建預算創十年新高 交通建設占比過半

國發會委員會議昨（16）日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789.7億元，寫下近十年新高。其中以交通建設為大宗，占比過半，數位建設也有逾百億規模。

補貼限制多 業者：不致重演搶貸潮

青安三點○正式拍板，不過，業者認為，新制雖加碼婚育家庭貸款額度及利息補貼，但因新增年齡、所得及房屋總價限制，加上中央銀行信用管制仍未鬆綁，政策效果將大不相同，不致再掀起搶貸、搶房熱潮，但可能會提升自住需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。