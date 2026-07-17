今年中央稅收 可望衝破3兆元

財政部政務次長陳勇勝昨（16）日主持賦稅署長交接典禮時表示，近年政府透過各項租稅優惠，協助中小企業、新創及科技產業發展，今年所得稅、證交稅表現亮眼，全國中央稅收可望突破3兆元。他期許新任賦稅署長樓美鐘帶領同仁持續精進稅政。

前賦稅署長宋秀玲申請退休，遺缺由原台北國稅局長樓美鐘接棒，財政部昨日舉行交接典禮。陳勇勝表示，面對日益複雜的賦稅環境，期許賦稅署持續推動租稅公平與便民服務，並導入AI提升行政效率，同時透過租稅政策支持產業升級與經濟發展，打造更優質的賦稅環境。

陳勇勝表示，近年賦稅工作無論專業深度或業務複雜度都持續提升，未來面對國際情勢變化，政府仍須透過租稅政策持續扶植產業升級，創造更大的經濟動能。

談到新任署長，陳勇勝表示，樓美鐘歷任賦稅署組長、南區國稅局、中區國稅局及台北國稅局等重要職務，行政歷練完整、專業能力深厚，相信能順利承接賦稅署各項業務，帶領團隊持續精進稅政。

樓美鐘致詞時表示，感謝財政部長莊翠雲及次長的信任與提攜，能再次回到賦稅署服務，心情既感恩也戒慎恐懼，賦稅署是全國稅政最高主管機關，歷任署長都奠定良好基礎，面對科技快速發展及社會環境變遷，賦稅工作愈來愈複雜，未來將在既有基礎上，全力完成各項政策任務。

卸任署長宋秀玲表示，自己在稅務體系服務超過30年，租稅制度不只是課稅，更肩負支持產業發展重要角色。未來退休後，希望能以不同身分持續推廣租稅知識，用更淺顯易懂方式，讓外界認識租稅政策。據了解，她將轉戰四大會計師事務所之一的資誠（PwC Taiwan）繼續貢獻稅務專業。