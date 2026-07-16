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林佳龍：台美攜手共創AI盛世 持續深化經濟合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對台積電（2330）宣布再投資美國1,000億美元、累計投資金額達2,650億美元，外交部長林佳龍表示，當美國將「經濟安全」與「國家安全」緊密結合的同時，也正是台灣與美國共創AI盛世的最佳時機。

林佳龍16日應《財訊雙週刊》邀請，出席「投資美國新趨勢，布局東進大商機」論壇，就台美經濟合作與AI發展發表專題演講。林佳龍指出，近期美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接連發表三場重要演講，重新詮釋川普政府的「美國優先」政策，提出「二十一世紀的美國經濟治國方略」。其核心理念就是「美國優先，就是經濟安全優先」，並進一步強調「經濟安全就是國家安全」。

林佳龍表示，這樣的思維與全球經濟發展方向不謀而合。過去，全球化追求的是「效率與成本」；如今，世界更重視的是「安全與信賴」。而台灣憑藉民主制度與完整的高科技產業鏈，已成為民主國家最可信賴的合作夥伴。「可信賴的科技台灣」不只是國家品牌，更是台灣企業走向世界最重要的競爭優勢。

林佳龍指出，今年以來，台美陸續簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」、「台美對等貿易協定（ART）」，有效降低台灣企業面對美國關稅政策的不確定性。隨後，雙方更共同簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全聯合聲明」，攜手建構新的經濟安全秩序。這不僅代表台美經濟安全已經緊密連結，也象徵台灣已成為美國可信賴的重要夥伴，為雙方的制度化合作奠定更穩固的基礎。

林佳龍提到，最近NVIDIA執行長黃仁勳以「AI五層蛋糕理論」說明AI產業的全貌，由下而上依序是能源、晶片、基礎設施、模型與應用。台美兩國在這五個層面都具有高度互補性，美國擁有創新、技術、資本與市場，台灣擁有世界級的製造能力與完整供應鏈。在AI產業上，台美從來不是誰取代誰，而是強強聯手、相互成就。林佳龍表示，台灣是AI浪潮的造浪者，更要與美國共同打造AI盛世。

「我相信，AI盛世的受益者，不會只有少數科技巨頭。」林佳龍表示，近年來，台灣企業走向海外，已經從過去的單打獨鬥，逐漸發展為「產業聚落」模式。無論是台積電在亞利桑那州的投資，或是電電公會規劃推動的TEEMA Technology Park，都採用「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」為核心的新模式，帶領供應鏈走向全球，形成「新國際雁行聯合艦隊」。

林佳龍強調，這樣的產業聚落，不僅帶動AI核心產業的發展，也將創造三層商機。第一層是半導體、AI資料中心、伺服器、智慧能源等核心科技；第二層是營造、建築、能源、空調、物流等基礎建設；第三層則是醫療、教育、金融、餐飲、交通、零售等生活服務。從科技到民生，從大企業到中小企業，各行各業都有機會參與其中，共享AI盛世帶來的新商機。

林佳龍最後表示，迎接AI盛世的到來，台灣要繼續堅守民主價值，讓信賴成為產業最大競爭優勢，也要持續深化台美經濟合作，共同開創下一個世代的繁榮。

林佳龍 貝森特 台積電 AI

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