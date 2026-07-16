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台積電擴大對美投資 政院：優先確保產能、先進技術根留台灣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影

台積電宣布擴大對美投資1000億美元，也將擴大投資台灣。行政院指出，政府尊重企業依國際市場需求擴大投資美國，強化台灣產業戰略地位；政府也將全力協助台積電在台擴廠，優先確保最大製造產能、最先進技術留在台灣，並優先維護最完整的台灣科技產業生態系。

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，估將再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。

針對台積電擴大對美投資，行政院發言人李慧芝指出，這是我國企業因應全球市場需求、人工智慧（AI）高速擴張及供應鏈區域化趨勢進行的自主投資規畫；近年台積電基於市場需求逐步擴大國際布局，鑑於AI快速成長趨勢，及美國是全球最大市場，政府尊重企業依國際市場需求，擴大投資美國，強化台灣產業戰略地位。

李慧芝指出，政府支持企業依市場需求布局全球，也將持續在深耕台灣布局全球戰略原則下，依投審機制審查相關投資規畫，並協助半導體產業持續擴大投資台灣，帶動本土供應鏈、中小企業及新創產業共同成長，持續壯大護國神山及高科技產業在地供應生態系。

對於台積電宣布在美國擴大投資同時，未來也會繼續擴大投資台灣。李慧芝表示，政府對此表達肯定，並全力協助半導體產業在台灣持續擴廠，支持土地、水電、能源等基礎設施，並積極盤點未來預備用地。

李慧芝說，加計營運中、建廠中及未來擴大的投資，台灣仍將確保最大製造產能在台灣、最先進技術留在台灣、維護最完整的台灣科技產業生態系。

此外，李慧芝提到，國際企業持續加碼投資台灣，形成台美雙向投資、共同成長的合作模式；今年以來，輝達、超微半導體（AMD）、美光皆擴大在台投資，展現國際企業對台灣產業環境及半導體供應鏈的高度信心；台美雙方也於台美投資合作備忘錄（MOU）建立雙向投資合作機制。

李慧芝表示，台美投資MOU載明，台灣企業自主投資2500億美元，及台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，多項非半導體232關稅優惠待遇已先行生效，以及台灣預先取得尚未推出的半導體232關稅之最惠國待遇，包含赴美投資業者享配額內免關稅、配額外最優惠稅率，以及其設廠營運所需輸美之原物料、設備、零組件等豁免額外關稅。

李慧芝說，針對個別企業所提出之赴美投資計畫，政府將持續透過已與美國政府建立的「G2G」（政府與政府）溝通機制，持續協助我國業者與美方協商個別企業享有免稅配額、豁免清單的計算與認定，確保美方未來若提出半導體232關稅，我方企業享有美方已承諾優惠待遇。

對於台灣半導體產業布局，李慧芝說，在政府與產業相互合作下，台灣半導體產業全球領先優勢持續擴大；事實證明，在正確的國家發展戰略帶動下，產業全球布局正讓國家的經濟規模與動能更加提升，而非所謂的產業外移。

行政院說，將全力協助台積電在台擴廠，並持續落實「確保三個優先、維持台灣領先」政策方向。圖／行政院提供
行政院說，將全力協助台積電在台擴廠，並持續落實「確保三個優先、維持台灣領先」政策方向。圖／行政院提供

台積電 魏哲家 亞利桑那州 李慧芝

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