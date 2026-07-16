國發基金：投資依法依規 支持新創與產業發展

國發基金投資案引發爭議，國發基金今天發布新聞稿強調投資均秉持專業審議、程序公開透明，並持續支持新創與產業發展，呼籲外界勿過度揣測，以免傷害新創生態圈。

國民黨立委王鴻薇15日批評「無人機反制系統」採購案，廠商創未來在交貨驗收及複驗接連不及格；並指稱創未來與另一家大合新科技，背後均有特定政黨色彩。

國發基金今天發布新聞稿做出3點說明，第一，投資依法依規，絕無特定色彩；第二，國發基金秉持專業審議，程序公開透明，不論是「創業天使投資方案」或相關科技基金的投資，均設有嚴謹的審查與共同投資機制；第三，透過公私協力，支持新創與產業發展。

關於大合新科技案，國發基金表示，此案依據創業天使投資方案規定，投資金額是由大合新科技公司於申請時提出，並經審議會決議通過後，與專業天使投資機構以「0.67（國發基金）：1（天使投資人）」的比例共同搭配投資。

國發基金補充，目前創業天使投資案經審議通過的投資案，約有33%獲得新台幣1900萬元以上的資金協助，大合新科技公司投資額度符合常態，國發基金並無獨厚特定企業。

至於創未來科技案，國發基金表示，台杉公司所募科技基金僅作為財務與策略股東，不具實質控制力，也從未介入企業日常營運與政府標案。針對相關合約爭議，台杉公司尊重國防部依法、依約的行政程序。

國發基金表示，創業天使投資方案開辦至今，已成功扶植307家新創事業，累計投資達44.03億元；外界過度且不實的揣測無助於釐清事實，更可能傷害台灣新創生態圈發展。