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美光、台積電擴廠發酵 中市公司實收資本額增率躍升六都第一

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣美光台中廠區。圖／美光提供
台灣美光台中廠區。圖／美光提供

經濟部最新統計資料出爐，台中市去年公司實收資本額年增率達7.16%，由前年的六都第4名大幅躍升至第1。公司登記資本額年增率也由六都第4提升至第3。台中市政府經發局長張峯源今指出，美光持續擴大投資、台積電中科擴廠以及半導體、精密機械、光學、工具機、風電及綠能等產業持續加碼布局，帶動了供應鏈群聚發展，也創造了台中的美好投資前景。

他說，公司實收資本額成長，代表除了新設公司持續增加外，既有企業也因擴充產線、增建廠房及投資自動化設備而辦理增資。登記資本額年增率的提升，也顯示廠商以實際增資及設立公司擴大布局，展現城市經濟穩健成長與產業發展動能。

張峯源說，截至去年底，台中市公司登記實收資本額累計達2兆4359億元，較2019年底時增加6157億元，顯示企業投入營運資金持續成長，產業發展動能穩健，也反映企業對台中未來發展深具信心。

他說，盧秀燕市長2018年上任以來，市府持續推動包括太平產業園區、潭子聚興產業園區招商開發，以及台中國際會展中心正式啟用，帶動會展經濟與消費商機。此外，台中捷運綠線通車、綠美圖啟用，以及捷運藍線、台中巨蛋等重大建設持續推動，也進一步提升城市競爭力，吸引更多企業投資布局。

張峯源說，台中擁有完整產業聚落及優質投資環境，加上中興大學、逢甲大學、東海大學等大專校院提供穩定人才培育能量，透過產學合作形成良性循環，為企業提供高品質人力，也成為企業持續投資的重要優勢，前景仍持續看好。

未來將持續優化單一投資服務窗口及跨局處協調機制，簡化投資行政流程，加速重大投資案落地，打造更友善、更具競爭力的投資環境，持續吸引企業深耕台中、擴大投資。

台中市去年公司實收資本額年增率達7.16%，由前年的六都第4名大幅躍升至第1。圖／台中市政府提供
台中市去年公司實收資本額年增率達7.16%，由前年的六都第4名大幅躍升至第1。圖／台中市政府提供

美光 台中 台中市

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