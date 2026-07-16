渣打下調全球經濟成率至3% 台灣則達9.5%

渣打集團全球研究團隊發布2026下半年全球經濟展望，將今年全球經濟成長率預測自3.4%下修至3%，主要反映中東衝突對經濟前景造成的影響。但也強調，相關風險已見頂，預期下半年全球經濟將維持穩定成長步調，但對持續存在的地緣政治風險仍保持審慎態度。

渣打集團認為，今年下半年須持續留意多項風險因素，包括地緣政治局勢發展、能源供應恢復進度、美國關稅政策走向等。此外，上半年全球整體經濟成長展現韌性，但若排除人工智慧（AI）相關需求所帶來的支撐，經濟基本面成長仍較為溫和；展望未來，若AI相關股票估值出現修正，是否將衝擊當前的投資熱潮，也值得關注。

在全球成長動能重新洗牌之際，台灣成為渣打報告中點名、在AI浪潮下最受惠的經濟體之一，經濟成長動能可望在下半年延續。

渣打集團指出，全球AI超級周期依然強勁，幾乎未受到中東衝突影響。隨著全球科技企業持續擴大AI相關資本支出，帶動台灣出口動能，加上民間消費逐步復甦，將共同成為推動台灣經濟成長的關鍵引擎。

渣打集團並預期，AI相關活動對台灣整體經濟的外溢效應，可能會比原先預期來得更快、更廣泛；因此，預估2026年台灣實質GDP成長率將達9.5%，高於2025年的8.7%；而在歷經連續兩年的高速成長後，2027年仍可望維持5%的穩健成長。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示，台灣目前正處於全球AI超級周期與半導體需求延續的關鍵受惠位置。更重要的是，科技景氣不再僅是半導體或電子業供應鏈表現的「局部繁榮」，而是逐步外溢至更廣泛的實體經濟活動，推動製造業、服務業與民間消費的連鎖成長。

隨著科技業薪資成長延續、傳統產業及服務業收入前景改善，加上股市表現帶來的財富效果，台灣內需復甦動能可望進一步鞏固，有助於降低市場對「K型經濟」兩極分化的疑慮。