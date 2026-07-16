星展預測台灣今年GDP成長9.4% 聯準會料按兵不動

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展維持台灣GDP成長率9.4％的預期，房市方面，中央銀行信用管制措施下半年不會完全鬆綁，房市持續盤整走勢，距離實質復甦仍有一段距離。

馬鐵英表示，台灣經濟2026年上半年在AI超級循環帶動下，出口、投資及企業活動維持熱絡，經濟保持穩健擴張。展望下半年，隨著AI投資動能由高峰逐步回歸常態，台灣經濟可望轉向較具永續性的成長軌道。

星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，第4季則逐步放緩至約4%，回歸為較可延續的成長水準。

出口與投資已接近本輪景氣循環高點；經價格調整後的實質出口成長率已呈現放緩跡象，對美出口成長亦明顯降溫。

相較之下，民間消費仍具復甦空間，穩健就業市場、房市逐步回穩，以及股市財富效果，預料將持續支撐家庭消費支出。

國際央行動態方面，馬鐵英表示，美國通膨趨緩，加上美國利率相對維持在較高的水位，沒有太多升息的壓力，預期下半年聯準會將維持利率不動。

至於歐元區和日本，則有升息的壓力，預期下半年分別有升息0.25個百分點的機會。