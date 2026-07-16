快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

星展預測台灣今年GDP成長9.4% 聯準會料按兵不動

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。聯合報系資料照
星展集團資深經濟學家馬鐵英。聯合報系資料照

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展維持台灣GDP成長率9.4％的預期，房市方面，中央銀行信用管制措施下半年不會完全鬆綁，房市持續盤整走勢，距離實質復甦仍有一段距離。

馬鐵英表示，台灣經濟2026年上半年在AI超級循環帶動下，出口、投資及企業活動維持熱絡，經濟保持穩健擴張。展望下半年，隨著AI投資動能由高峰逐步回歸常態，台灣經濟可望轉向較具永續性的成長軌道。

星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，第4季則逐步放緩至約4%，回歸為較可延續的成長水準。

出口與投資已接近本輪景氣循環高點；經價格調整後的實質出口成長率已呈現放緩跡象，對美出口成長亦明顯降溫。

相較之下，民間消費仍具復甦空間，穩健就業市場、房市逐步回穩，以及股市財富效果，預料將持續支撐家庭消費支出。

國際央行動態方面，馬鐵英表示，美國通膨趨緩，加上美國利率相對維持在較高的水位，沒有太多升息的壓力，預期下半年聯準會將維持利率不動。

至於歐元區和日本，則有升息的壓力，預期下半年分別有升息0.25個百分點的機會。

聯準會 星展銀行 中央銀行

延伸閱讀

星展估台灣今年GDP成長率9.4% 第3季可望維持10%

馬鐵英：AI 超級循環的成長動能正接近高峰 留意3因素變化

渣打銀下修全球經濟成長率至3% 明年台灣GDP估5%

AI外溢效應發酵 渣打估台灣今年經濟成長率達9.5%

相關新聞

渣打下調全球經濟成率至3% 台灣則達9.5%

渣打集團全球研究團隊發布2026下半年全球經濟展望，將今年全球經濟成長率預測自3.4%下修至3%，主要反映中東衝突對經濟前景造成的影響。但也強調，相關風險已見頂，預期下半年全球經濟將維持穩定成長步調，但對持續存在的地緣政治風險仍保持審慎態度。

星展預測台灣今年GDP成長9.4% 聯準會料按兵不動

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展維持台灣GDP成長率9.4％的預期，房市方面，中央銀行信用管制措施下半年不會完全鬆綁，房市持續盤整走勢，距離實質復甦仍有一段距離。

新青安3.0恐再度助燃房市？財政部3因素研判可能性低

新青安3.0於8月登場，外界質疑恐如2.0助燃房市，財政部政次阮清華表示，環境已不同，青安2.0啟動時房市在上升階段，現在房市量縮甚至有些地區回落；而主管機關內政部已做好充分準備防堵市場失序時將採適當措施；加上這次有年齡、所得及房價限制，最關鍵是央行信用管制無鬆綁，三因素相加要像2.0造成房市波動可能性較低。

台中無人機產業發展受矚目 賴正鎰籲：中央地方加速整合闢專區

沙烏地阿拉伯6月向台灣採購4720萬美元、折合台幣約15億元的無人機，創下自2023年以來，單一國家單月採購台灣無人機的最高紀錄，也顯示在全球重組「非紅色供應鏈」之際，台灣無人機正逐漸獲得國際市場青睞。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今呼籲，台中不能只有替國內外科技產業的企業公司生產零組件或做代工，而應擴大研發製作MIT，把企業總部、研發中心、採購中心與國際營運決策中心一併留在台中。

卓榮泰：2030年新增超過1,000億元民間投資 爭取2,500萬美元國際訂單

亞洲生技大會16日舉行開幕式，行政院長卓榮泰致詞表示，為讓台灣生技醫療產業邁向新的成長高峰，政府將協助促成2030年新增超過1,000億元民間投資，爭取2,500萬美元國際訂單。

AI外溢效應發酵 渣打估台灣今年經濟成長率達9.5%

渣打集團預測，AI 相關活動對台灣經濟的外溢效應比預期更快、更廣，預則台灣今年經濟成長率將高達 9.5%，明年則為 5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。