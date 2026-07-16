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經濟部亞洲生技展 智慧再生醫療、AI複刻茶香開新局

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部產業技術司於「BIO Asia–Taiwan 2026亞洲生技大展」，率領工研院、生技中心及食品所三大法人打造科專成果專館，展出10項前瞻創新成果。圖／經濟部提供
經濟部產業技術司於「BIO Asia–Taiwan 2026亞洲生技大展」，率領工研院、生技中心及食品所三大法人打造科專成果專館，展出10項前瞻創新成果。圖／經濟部提供

2026亞洲生技大展16日登場，經濟部技術司打造科專成果專館，展出10項技術串接再生醫療、精準醫療、食品高值化等三大應用領域，其中，工研院明基透析合作投入TFF（切向流過濾）管柱國產化，打破核心耗材仰賴進口的瓶頸，達成關鍵耗材自主化目標。

技術司指出，工研院與明基透析跨界合作，突破外泌體因粒徑極小且密度低，所造成傳統「超高速離心法」耗時、且純度與產量難以兼顧的製程限制，工研院開發出國內首創具備壓力感測與即時回饋控制的「自動化胞外體濃縮純化技術與系統」，整合中空纖維膜流體力學設計，在一體化機台內完成濃縮、純化與透析。

相較傳統製程高度仰賴人工操作，本系統可自動監測並即時調控製程壓力，將原需耗時 12小時的濃縮流程大幅縮短至2小時內，顯著提升製程效率與品質穩定性。

系統導入「切向流過濾管柱技術」，透過流體調控與材料改質，將醫療級透析管柱成功升級為外泌體高效過濾純化耗材，落實關鍵零組件國產化，大幅提升外泌體新藥開發的產業化效率。

生技製藥技術方面，生技中心自主建構「次世代ADC（抗體藥物複合體）開發平台，除了利用抗體對癌細胞表面特異性抗原的高親和力，實現精準標靶定位外，更核心導入升級版 LYSward™ ADC 技術，賦予藥物獨特的「微環境調控」特性。

食品科技方面則是首創AI智慧茶香氣輪廓建模技術，分子級解碼翻轉傳統產業高值化，食品所開發「智慧化茶香氣萃取與香氣輪廓建模技術」，結合AI深度學習與多維度科學分析，運用氣相層析質譜儀（GC-MS），首度建立了三款台灣特色茶的「揮發性風味指紋圖譜」，鑑定出影響風味的關鍵特徵化合物。

技術司表示，這項技術已成功導入國內大廠源友企業，助其香氣回收率顯著提升30%以上，有效降低對傳統人工感官經驗的依賴，實現工業量產中高難度香氣的精準回添與重現性，傳統茶產業實現數位轉型。

生技 經濟部 明基 工研院

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