新青安3.0恐再度助燃房市？財政部3因素研判可能性低

新青安3.0於8月登場，外界質疑恐如2.0助燃房市，財政部政次阮清華表示，環境已不同，青安2.0啟動時房市在上升階段，現在房市量縮甚至有些地區回落；而主管機關內政部已做好充分準備防堵市場失序時將採適當措施；加上這次有年齡、所得及房價限制，最關鍵是央行信用管制無鬆綁，三因素相加要像2.0造成房市波動可能性較低。

阮清華今日說明新青安3.0政策時表示，青安2.0啟動時房市已經在上升階段，從南部一直燒上來，如某個建廠題材，導致新青安後來成為造成房市上漲替罪羔羊，其實是當時環境使然。但這次不一樣，房市量縮價穩甚至有些地區回落。

第二，房市主管機關是內政部，已做好充分準備，防杜市場失序時將採適當措施，會和地方政府嚴加查辦。第三，這次有年齡、年所得及房價限制，三因素相加，要像青安2.0造成房市波動可能性相對較低。更重要是央行信用管制未鬆綁，這是最關鍵一部分。他強調政策希望協助年輕人購置自住房，且房市維持穩定，讓年輕人用適當成本取得自有房子。