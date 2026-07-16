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勞保行政事務費提高 逾3,700家職業工會、漁會受惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部16日於行政院會報告「提高補助職業工會及漁會辦理勞保行政事務費用」，規劃自2027年1月1日起，將「參加勞工保險者」之行政事務費補助金額，由現行14元調增2元至16元，「僅參加勞工職業災害保險者」由3元調增1元至4元。

勞動部指出，為鼓勵職業工會、漁會協助會員辦理加、退保及投保薪資調整等業務，並積極辦理催、收繳保險費，以提升保費收繳率，政府自2004年起，酌予補助工、漁會辦理勞保行政事務費用，目前工、漁會保險費收繳率達98.9%，成效良好。

此次調整，考量近年消費者物價指數及最低工資逐年成長，為適時反映工、漁會辦理勞工保險及勞工職業災害保險業務之成本，鼓勵工、漁會配合政府政策提升會務人員之薪資，促使會務人員協助積極催收繳保費，以確保被保險人權益，並維持保險制度的穩健運作。

勞動部表示，此次補助金額調整後，預計會有3,700多家職業工會及漁會受惠，年補助經費總計將增加5,001萬元。後續將修正相關補助要點，並據以編列預算，以利新規定於2027年1月1施行。

勞保司長陳美女說明，據統計，2025年底，職業工會被保險人數是179萬3,390人，漁會是22萬2,776 人。依規定，職業工會、漁會收繳保費比例須達到95%，勞動部才會補助行政事務費。此次補助金額提高，鼓勵職業工會、漁會調整會務人員薪資，但未強制要求。

職業工會 勞動部 消費者

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