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明年社會發展計畫核列1,215億元 聚焦國家希望工程

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

面對氣候變遷及社會韌性等挑戰，政府持續擴大公共投資。國發會16日審議通過「2027年度行政院所屬各機關重要社會發展計畫先期作業」，共審定161案，建議核列經費1,215億6,476萬元，後續將函報行政院核定。

國發會主委葉俊顯強調，本次獲優先核列的重要社會發展計畫，均高度切合賴總統施政理念及行政院推展「國家希望工程」施政重點，為台灣應對氣候變遷、社會韌性及健康促進等未來挑戰做好準備。

為確保有限資源發揮最大效益，國發會表示，本次審議秉持「資源有效分配」及「強化審編效益」兩大原則，促進國家資源有效分配。

依國發會統計，今年共有20個部會提報169案，其中161案納入審議，送審經費需求共1,430億5,288萬2,000元；經國發會審定優先順序後，建議核列經費1,215億6,476萬元，規劃內容涵蓋四大戰略面向。

首先，在「擴大社會投資、翻轉教育」方面，將持續推動「高等教育深耕計畫」，強化人才培育與高教競爭力。其次，在「打造健康台灣」方面，優先支持「健康台灣深耕計畫」及「護理人力政策整備中長程計畫」，優化醫療環境、充實護理人力並促進全民健康。

另外，在「厚植軟實力與多元文化」方面，將推動「重建臺灣藝術史」等計畫，守護在地多元族群文化與權益；在「建構強韌台灣」方面，則透過「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，全面提升國家與社會在面對重大災害時的防禦與復原韌性。

國發會表示，社會發展計畫能否發揮效益，關鍵仍在於後續執行，各機關將持續強化跨部會協調與資源整合，確保各項政策及計畫如期推動。國發會也將透過先期審議及後續管考機制，督促各機關落實執行，讓政策成果轉化為民眾有感的施政成效，並為國家永續發展奠定基礎。

氣候變遷 國發會 葉俊顯

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