明年社會發展計畫核列1,215億元 聚焦國家希望工程

沙烏地阿拉伯6月向台灣採購4720萬美元、折合台幣約15億元的無人機，創下自2023年以來，單一國家單月採購台灣無人機的最高紀錄，也顯示在全球重組「非紅色供應鏈」之際，台灣無人機正逐漸獲得國際市場青睞。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今呼籲，台中不能只有替國內外科技產業的企業公司生產零組件或做代工，而應擴大研發製作MIT，把企業總部、研發中心、採購中心與國際營運決策中心一併留在台中。

2026-07-16 14:35