快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

星展估台灣今年GDP成長率9.4% 第3季可望維持10%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，全年CPI估2.0%。圖為逛街購物的民眾。聯合報系資料照
星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，全年CPI估2.0%。圖為逛街購物的民眾。聯合報系資料照

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2026年第3季經濟前景看法，星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，全年CPI估2.0%。

對台灣經濟而言，2026年上半年在AI超級循環帶動下，出口、投資及企業活動維持熱絡，經濟保持穩健擴張。展望下半年，隨著AI投資動能由高峰逐步回歸常態，台灣經濟可望轉向較具永續性的成長軌道。星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，第4季則逐步放緩至約4%，回歸為較可延續的成長水準。出口與投資已接近本輪景氣循環高點；經價格調整後的實質出口成長率已呈現放緩跡象，對美出口成長亦明顯降溫。相較之下，民間消費仍具復甦空間，穩健就業市場、房市逐步回穩，以及股市財富效果，預料將持續支撐家庭消費支出。

通膨方面，上半年中東衝突引發的能源價格壓力大致受到控制，整體物價僅溫和上升。展望下半年，通膨仍可能維持相對偏高但可控水準。能源成本轉嫁效應可能延後反映，持續推升消費者物價；此外，受聖嬰現象影響，極端氣候可能加劇食品價格波動。勞動市場偏緊、資產價格上揚，以及內需回溫等因素，亦可能逐步推升通膨預期。星展銀行將2026年消費者物價指數（CPI）年增率預測由1.9%上修至2.0%，預估下半年通膨率將維持約2%左右。

星展銀行 GDP

相關新聞

星展估台灣今年GDP成長率9.4% 第3季可望維持10%

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2026年第3季經濟前景看法，星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，全年CPI估2.0%。

台中無人機產業發展受矚目 賴正鎰籲：中央地方加速整合闢專區

沙烏地阿拉伯6月向台灣採購4720萬美元、折合台幣約15億元的無人機，創下自2023年以來，單一國家單月採購台灣無人機的最高紀錄，也顯示在全球重組「非紅色供應鏈」之際，台灣無人機正逐漸獲得國際市場青睞。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今呼籲，台中不能只有替國內外科技產業的企業公司生產零組件或做代工，而應擴大研發製作MIT，把企業總部、研發中心、採購中心與國際營運決策中心一併留在台中。

危老、都更修法拍板！危老重建常態化 捐婚育宅最高多15%容積獎勵

行政院16日通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》及《都市更新條例》修正草案，將送立法院審議。修法重點包括危老重建常態化、放寬容積獎勵、鼓勵民間捐贈社會住宅及婚育宅，並優先提供新婚2年內夫妻及育有未成年子女家庭入住，希望透過民間參與擴大住宅供給，回應總統賴清德提出的「台灣人口對策新戰略」。

青安3.0政院拍板8月上路 初估約16萬人受惠

行政院今（16）日拍板通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，將自8月1日起實施。行政院長卓榮泰表示，截至今年6月底，青安政策已協助超過51萬戶無自有住宅者購屋，其中青安2.0約17萬戶受惠。因應青安2.0將於7月底屆滿，政府推出青安3.0，以「減輕負擔、快樂婚育、精準對象、完善機制」四大方向精進措施，新增年齡及排富門檻，並加碼婚育家庭貸款額度，讓資源更精準照顧真正有購屋需求的青年。

卓榮泰：2030年新增超過1,000億元民間投資 爭取2,500萬美元國際訂單

亞洲生技大會16日舉行開幕式，行政院長卓榮泰致詞表示，為讓台灣生技醫療產業邁向新的成長高峰，政府將協助促成2030年新增超過1,000億元民間投資，爭取2,500萬美元國際訂單。

AI外溢效應發酵 渣打估台灣今年經濟成長率達9.5%

渣打集團預測，AI 相關活動對台灣經濟的外溢效應比預期更快、更廣，預則台灣今年經濟成長率將高達 9.5%，明年則為 5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。