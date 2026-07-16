星展估台灣今年GDP成長率9.4% 第3季可望維持10%

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2026年第3季經濟前景看法，星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，全年CPI估2.0%。

對台灣經濟而言，2026年上半年在AI超級循環帶動下，出口、投資及企業活動維持熱絡，經濟保持穩健擴張。展望下半年，隨著AI投資動能由高峰逐步回歸常態，台灣經濟可望轉向較具永續性的成長軌道。星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，第4季則逐步放緩至約4%，回歸為較可延續的成長水準。出口與投資已接近本輪景氣循環高點；經價格調整後的實質出口成長率已呈現放緩跡象，對美出口成長亦明顯降溫。相較之下，民間消費仍具復甦空間，穩健就業市場、房市逐步回穩，以及股市財富效果，預料將持續支撐家庭消費支出。

通膨方面，上半年中東衝突引發的能源價格壓力大致受到控制，整體物價僅溫和上升。展望下半年，通膨仍可能維持相對偏高但可控水準。能源成本轉嫁效應可能延後反映，持續推升消費者物價；此外，受聖嬰現象影響，極端氣候可能加劇食品價格波動。勞動市場偏緊、資產價格上揚，以及內需回溫等因素，亦可能逐步推升通膨預期。星展銀行將2026年消費者物價指數（CPI）年增率預測由1.9%上修至2.0%，預估下半年通膨率將維持約2%左右。