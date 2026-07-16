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財部：青安2.0尚未撥款者若符合婚育家庭資格 得撤案重新申請青安3.0

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
行政院會今天通過「青安3.0」方案。記者邱德祥／攝影
行政院會今天通過「青安3.0」方案。記者邱德祥／攝影

財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」（下稱青安貸款）3.0（下稱青安3.0），7月16日經行政院第4012次會議通過，自8月1日起實施。青安3.0以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向進行優化，包括利息補貼續辦、調增婚育家庭貸款額度、新增年齡、所得及房屋總價等申貸資格條件，持續辦理跨部會資料勾稽查核未合規定案件，支持民眾購屋自住。

財政部青安貸款由公股銀行以自有資金辦理，自99年12月1日推動，至115年6月底止，協助無自有住宅家庭逾51萬戶，其中青安2.0核貸17萬餘戶，民眾申辦踴躍，成效良好。為持續協助民眾購屋自住，青安3.0依照院長指示，以青年居住正義為考量，設定更周延條件及監管方式，並增加對婚育家庭支持。青安3.0精進重點如下：

一、新增年齡、所得及房屋總價之資格條件

(一)借款人申貸時未滿50歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾80。

(二)借款人本人年所得總額不得逾新臺幣（下同）200萬元。

(三)借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，臺北市為3,500萬元、新北市及新竹縣（市）為2,500萬元、其他縣（市）為2,000萬元。

二、提高婚育家庭貸款額度：申請日前2年內完成結婚登記家庭（下稱新婚家庭），貸款額度最高1,200萬元；育有未成年子女家庭額度最高1,500萬元。

三、利息補貼續辦

(一)為持續減輕無自有住宅家庭初期購屋負擔，所有貸戶均享有滿3年利息補貼2碼，包括政府（內政部住宅基金）補貼1.5碼及公股銀行減收半碼，滿3年之次日起每年補貼減少半碼，補貼期滿後回復原貸款利率，以降低利息回歸市場機制之衝擊。

(二)112年7月31日以前撥貸案件，自112年8月1日起算利息補貼已滿3年，爰自115年8月1日起每年補貼減少半碼，以一段式機動利率計息方式為例，自115年8月1日起補貼後之利率將自1.775%調整為1.9%；112年8月1日起撥貸案件（即青安2.0及青安3.0），自撥貸日起算利息補貼期間。

四、限貸一次及違規查核：維持限貸一次防杜短期投機行為，貸款人自住切結，並持續跨部會資料勾稽查核未符自住用途，追回溢領之補貼利息，確保政府資源合理運用。

財政部說明，青安3.0申辦期間自115年8月1日至118年7月31日止，借款人於115年7月31日前申辦青安2.0尚未撥款者，倘符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒），得提供證明文件，向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案，惟經選擇後不得變更。

財政部強調，青安貸款係健全房市政策之一環，支持無自有住宅民眾購屋自住安居，與內政部租金補貼及社會住宅等措施相輔相成，並配合人口對策新戰略支持婚育家庭。財政部將督導公股銀行積極辦理，協助民眾購屋自住安居成家，減輕民眾購屋負擔，落實居住正義。

行政院 財政部 青安 青安3.0

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