馬鐵英：AI 超級循環的成長動能正接近高峰 留意3因素變化

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2026年第3季經濟前景看法，馬鐵英認為，目前各項指標顯示，AI超級循環的成長動能正接近高峰，預期2026年下半年至2027年間，整體成長速度將逐漸回歸為較正常的軌道。市場後續將持續關注AI Token使用量、雲端服務供應商資料中心資本支出，以及全球半導體供需變化等關鍵指標。

馬鐵英認為，AI投資熱潮亦持續受到戰略需求支撐。各國政府、雲端服務供應商（Hyperscalers）及大型企業均積極建構AI能力，以維持全球科技競爭優勢。因此，即使短期內AI商業模式仍存在不確定性，競爭壓力與地緣政治因素仍可望支撐AI相關資本支出維持高檔。

然而，AI投資循環的最大挑戰仍在於商業化與獲利能力。目前主要AI開發商多數尚未上市，大型科技企業亦尚未單獨揭露AI相關營收，使市場仍難以判斷企業與消費者對AI服務的支付意願，以及最終需求是否足以支撐當前龐大的投資規模。

另一方面，AI基礎建設投資愈來愈依賴外部融資。企業持續透過債券市場及結構性融資工具支應大型資料中心與AI基礎建設布局，而科技股估值亦處於相對高檔。若未來市場流動性收緊或融資成本攀升，可能形成負向循環，導致投資動能降溫，並提高高槓桿企業的財務風險。

除資金面因素外，實體資源限制亦可能成為AI發展的重要瓶頸。資料中心快速擴張推升電力需求，對電力系統穩定性帶來挑戰；同時，電網建設、環境影響及AI對勞動市場的結構性影響，亦逐漸成為政策制定的重要議題。未來資料中心擴建可能面臨更高的監管不確定性，進而影響投資速度。