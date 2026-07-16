快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

馬鐵英：AI 超級循環的成長動能正接近高峰 留意3因素變化

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2026年第3季經濟前景看法，馬鐵英認為，目前各項指標顯示，AI超級循環的成長動能正接近高峰，預期2026年下半年至2027年間，整體成長速度將逐漸回歸為較正常的軌道。市場後續將持續關注AI Token使用量、雲端服務供應商資料中心資本支出，以及全球半導體供需變化等關鍵指標。

馬鐵英認為，AI投資熱潮亦持續受到戰略需求支撐。各國政府、雲端服務供應商（Hyperscalers）及大型企業均積極建構AI能力，以維持全球科技競爭優勢。因此，即使短期內AI商業模式仍存在不確定性，競爭壓力與地緣政治因素仍可望支撐AI相關資本支出維持高檔。

然而，AI投資循環的最大挑戰仍在於商業化與獲利能力。目前主要AI開發商多數尚未上市，大型科技企業亦尚未單獨揭露AI相關營收，使市場仍難以判斷企業與消費者對AI服務的支付意願，以及最終需求是否足以支撐當前龐大的投資規模。

另一方面，AI基礎建設投資愈來愈依賴外部融資。企業持續透過債券市場及結構性融資工具支應大型資料中心與AI基礎建設布局，而科技股估值亦處於相對高檔。若未來市場流動性收緊或融資成本攀升，可能形成負向循環，導致投資動能降溫，並提高高槓桿企業的財務風險。

除資金面因素外，實體資源限制亦可能成為AI發展的重要瓶頸。資料中心快速擴張推升電力需求，對電力系統穩定性帶來挑戰；同時，電網建設、環境影響及AI對勞動市場的結構性影響，亦逐漸成為政策制定的重要議題。未來資料中心擴建可能面臨更高的監管不確定性，進而影響投資速度。

基礎建設

延伸閱讀

群益投顧：參與AI成長機遇 控管高檔波動風險

個股漲幅提前透支 中信投信：類股表現分化 持續聚焦 AI 主流股

AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

下半年投資教戰／貝萊德：AI 基建後勁十足

相關新聞

星展估台灣今年GDP成長率9.4% 第3季可望維持10%

星展銀行舉辦2026年第3季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2026年第3季經濟前景看法，星展銀行維持2026年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第3季GDP年增率仍可望維持約10%，全年CPI估2.0%。

台中無人機產業發展受矚目 賴正鎰籲：中央地方加速整合闢專區

沙烏地阿拉伯6月向台灣採購4720萬美元、折合台幣約15億元的無人機，創下自2023年以來，單一國家單月採購台灣無人機的最高紀錄，也顯示在全球重組「非紅色供應鏈」之際，台灣無人機正逐漸獲得國際市場青睞。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今呼籲，台中不能只有替國內外科技產業的企業公司生產零組件或做代工，而應擴大研發製作MIT，把企業總部、研發中心、採購中心與國際營運決策中心一併留在台中。

危老、都更修法拍板！危老重建常態化 捐婚育宅最高多15%容積獎勵

行政院16日通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》及《都市更新條例》修正草案，將送立法院審議。修法重點包括危老重建常態化、放寬容積獎勵、鼓勵民間捐贈社會住宅及婚育宅，並優先提供新婚2年內夫妻及育有未成年子女家庭入住，希望透過民間參與擴大住宅供給，回應總統賴清德提出的「台灣人口對策新戰略」。

青安3.0政院拍板8月上路 初估約16萬人受惠

行政院今（16）日拍板通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，將自8月1日起實施。行政院長卓榮泰表示，截至今年6月底，青安政策已協助超過51萬戶無自有住宅者購屋，其中青安2.0約17萬戶受惠。因應青安2.0將於7月底屆滿，政府推出青安3.0，以「減輕負擔、快樂婚育、精準對象、完善機制」四大方向精進措施，新增年齡及排富門檻，並加碼婚育家庭貸款額度，讓資源更精準照顧真正有購屋需求的青年。

卓榮泰：2030年新增超過1,000億元民間投資 爭取2,500萬美元國際訂單

亞洲生技大會16日舉行開幕式，行政院長卓榮泰致詞表示，為讓台灣生技醫療產業邁向新的成長高峰，政府將協助促成2030年新增超過1,000億元民間投資，爭取2,500萬美元國際訂單。

AI外溢效應發酵 渣打估台灣今年經濟成長率達9.5%

渣打集團預測，AI 相關活動對台灣經濟的外溢效應比預期更快、更廣，預則台灣今年經濟成長率將高達 9.5%，明年則為 5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。