台中無人機產業發展受矚目 賴正鎰籲：中央地方加速整合闢專區

沙烏地阿拉伯6月向台灣採購4720萬美元、折合台幣約15億元的無人機，創下自2023年以來，單一國家單月採購台灣無人機的最高紀錄，也顯示在全球重組「非紅色供應鏈」之際，台灣無人機正逐漸獲得國際市場青睞。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今呼籲，台中不能只有替國內外科技產業的企業公司生產零組件或做代工，而應擴大研發製作MIT，把企業總部、研發中心、採購中心與國際營運決策中心一併留在台中。

他說，無人機、半導體、AI機器人及精密機械若在台中形成跨產業聚落，未來將吸引外商主管、工程師、採購團隊與商務人士長期進駐或頻繁出差，不僅帶動辦公室、飯店、餐飲及會展需求，也會增加高品質租賃住宅、服務式公寓及高端住宅的實質需求。

另一方面，中部科學園區就業人口今年3月底已達6萬1864人，今年前4月營業額較去年同期成長14.92%，全年預估可達1.18兆元，並挑戰1.2兆元新高。台積電中科1.4奈米新廠工程進度亦持續推進，供應鏈預估最快2027年第3季展開試產，將進一步強化中台灣高科技產業與人才聚集效應。

賴正鎰建議，中央與台中市政府應共同提出「無人載具產業暨企業總部專區」，加快整合測試空域、研發補助、產業用地、租稅與人才政策，並同步增加國際航線、雙語教育、國際醫療、商務會展及外籍人才居住服務。

鄉林不動產研究室分析，無人機產業與總部經濟若持續落地，台中房市將形成三大受惠板塊。第一是西屯中科、七期及水湳經貿園區。這一區同時具備科學園區、產業總部、國際會展、商務辦公及成熟生活機能，較有機會承接企業負責人、外商主管及高階科技人才對品牌住宅、大坪數住宅和高品質租賃產品的需求。

第二是南屯精密機械園區至烏日高鐵特區。南屯擁有精密機械與工業聚落，烏日則具備高鐵、台鐵及捷運轉乘優勢，適合經常往返南北園區、機場及海外市場的企業主管與工程團隊，未來中小坪數、換屋型住宅及服務式租賃產品均具發展空間。

第三是沙鹿、清泉崗及海線航太產業帶。若中央核定中部低空測試場域，並結合漢翔廠區、台清泉崗國際機場及海線工業腹地，將先帶動廠房、研發及技術人員居住需求。相較核心市區，海線住宅價格基期較低，長期具有產業人口外溢與區域補漲題材。