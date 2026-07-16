卓榮泰：2030年新增超過1,000億元民間投資 爭取2,500萬美元國際訂單

亞洲生技大會16日舉行開幕式，行政院長卓榮泰致詞表示，為讓台灣生技醫療產業邁向新的成長高峰，政府將協助促成2030年新增超過1,000億元民間投資，爭取2,500萬美元國際訂單。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年大會的一大亮點，就是一系列專題論壇，探討人工智慧（AI）如何加速新藥的發現、研發，以及最終將藥物帶到病患手中、推向市場。他說明，過去，一項新藥從發現到真正提供病人使用，往往需要超過10年的時間，以及數十億美元的投入，整個流程既漫長又昂貴。因此，這些論壇將聚焦討論，人工智慧如何協助加快新藥開發流程，使新藥能夠以更快的速度送達病患。

AI加速新藥研發 生技大會聚焦落地應用

李鍾熙表示，我們的目標並不只是把AI當作一個熱門名詞來討論，而是希望具體展示人工智慧如何真正加速整個藥物研發流程，並更快速地將具有實際價值、能夠拯救生命的治療方案帶給病患。

卓榮泰隨後致詞表示，本屆亞洲生技大會吸引眾多國外貴賓、專家學者來台參與，顯示國際社會對台灣生技產業的高度肯定與重視，也期待透過各國先進經驗交流，共同推動人類健康發展。

卓榮泰指出，今年亞洲生技大會聚焦人工智慧（AI），而AI正是台灣在全球製造業最具競爭力的優勢之一。未來政府將持續推動AI全面導入生技醫療，包括智慧醫療、精準醫療及新藥研發，加速創新技術落地，讓全民獲得更完善的健康照護。

他表示，本屆大會共有超過50個國家、3,000位生技醫療領袖及專家參與，並邀請諾貝爾獎得主發表專題演講，代表行政院及國家歡迎全球與會人士，也感謝各界持續支持台灣生技產業發展。

卓榮泰指出，賴清德總統是中華民國首位具有醫師背景的總統，一直以打造「健康台灣」為重要國家願景，希望透過完善政策、充足預算及跨領域人才投入，推動降低三高、降低癌症風險及建構全民健康環境。

他強調，生技醫療不只是健康產業，更是提升國家競爭力的重要引擎。政府希望在既有公共衛生基礎與國際信任之上，持續提升台灣生醫產業的全球競爭力。

生醫納入戰略產業 精準醫療結合半導體優勢

卓榮泰表示，行政院已將生技醫療納入戰略關鍵產業，同時透過「精進台灣」方案，結合半導體優勢，加速人工智慧與生醫科技跨域整合，將國家算力導入生醫感測及精準醫療系統，大幅縮短研發與診療時間，提高醫療效率。

此外，因應高齡化社會，政府將以長照3.0為基礎，大力推動在宅醫療，讓偏鄉、高齡及行動不便民眾，在家中即可獲得更便利的精準醫療與醫療照護服務。他指出，除了法規完善與資本投入外，更重要的是培育跨領域人才，這也是推動戰略關鍵產業的重要工作。

藥物韌性強化供應 2030年拚新增千億投資

卓榮泰並表示，行政院日前已通過「國家藥物韌性準備計畫」，將提升關鍵藥物自主供應能力，確保平時及重大災害期間國內藥品供應無虞，並結合智慧製造、生物製造及國際合作，全面提升台灣藥品供應韌性。

他也公布2025年生技醫療產業成果指出，2025年生技醫療產業整體投資達550億元，國發基金投資256家企業、金額340億元；全年產業營業額達8,050億元，顯示政府投入已產生具體槓桿效果，未來在AI導入、數據整合及產業韌性三大方向帶動下，產業仍將持續成長。

卓榮泰表示，政府目前正推動腫瘤抗原鑑定平台建置，加速適合國人的癌症新藥開發，同時建立智慧健保資訊平台並逐步開放資料共享；健康數據公司也將透過企業化經營模式，提供全民更完整的健康服務。

他並提出政府未來階段性目標，包括：首先，2028年住院率及急診率下降7.5%；完成癌症品質指標平台建置；新增1,600筆重大疾病資料。

其次，要在2030年完成「家醫大平台」，達成5,700家醫療院所使用；醫院與診所健康資料100%互通；新增超過1,000億元民間投資；爭取2,500萬美元國際訂單。

卓榮泰表示，若2028年及2030年各項目標順利達成，將代表台灣生技醫療產業正式邁向另一波新的成長高峰。