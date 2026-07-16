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危老、都更修法拍板！危老重建常態化 捐婚育宅最高多15%容積獎勵

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
行政院召開會後記者會，國土署長蔡長展進行報告。內政部／提供
行政院召開會後記者會，國土署長蔡長展進行報告。內政部／提供

行政院16日通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》及《都市更新條例》修正草案，將送立法院審議。修法重點包括危老重建常態化、放寬容積獎勵、鼓勵民間捐贈社會住宅及婚育宅，並優先提供新婚2年內夫妻及育有未成年子女家庭入住，希望透過民間參與擴大住宅供給，回應總統賴清德提出的「台灣人口對策新戰略」。

內政部次長董建宏表示，政府檢討修正兩項法規，目的是引導民間共同投入國家重大居住政策，增加社會住宅及婚育宅供給，同時透過更多老屋更新重建協助措施，提高容積獎勵上限，鼓勵民間捐贈社宅，並優先提供新婚2年內及育有未成年子女家庭入住，打造更安心、友善育兒的居住環境。

內政部指出，《危老條例》修正草案將刪除危老重建申請期限，讓危老重建制度正式常態化；此外，新增提供社會住宅或其他社會福利設施的容積獎勵項目，最高可再獲得基準容積15%的獎勵，藉此提升民間投入意願，擴大婚育宅及社福設施供給。

《都更條例》修正部分，則鼓勵民間提供社會住宅，提高容積獎勵上限，但整體容積仍不得超過建築基地基準容積2倍，以兼顧都市發展與公共利益。

因應全台屋齡30年以上住宅已突破500萬戶，內政部也在《都更條例》中新增「全案管理機制」，讓所有權人可委託具專業能力的機構擔任都市更新實施者，協助統籌自主都更。受託機構僅收取服務費，不參與房地分配，更新後的權利仍由所有權人保留。中央也將訂定管理規範，建立責任及品質管理制度。

此外，政府也將建立自主都更信用保證機制，協助所有權人取得融資擔保，提高自主更新的推動能量。

針對外界關心放寬容積獎勵是否影響都市環境承載，內政部表示，未來仍將在總量管制、區位適宜及公共設施容量可負荷等前提下審慎推動，個案也須經地方及中央審議把關，兼顧都市品質與公共利益。

內政部表示，後續將積極與立法院朝野黨團溝通，盼修法儘速完成，加快危險建物重建，擴大婚育宅及社會住宅供給，保障民眾居住安全，打造更安全、宜居的生活環境。

內政部 社會住宅 行政院

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