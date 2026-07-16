卸任賦稅署長！宋秀玲笑稱「提前退休是驚嘆號」 下一站曝光

財政部賦稅署前署長宋秀玲16日正式卸任，在交接典禮上除細數30多年公職生涯，也首度透露退休後規劃方向，希望將多年累積的稅務專業，轉換角色繼續服務企業與民眾。據了解，宋秀玲退休後可望轉任四大會計師事務所之一的資誠，相關職務內容目前仍在洽談中。

宋秀玲任內推動多項稅制改革，近年稅收表現也屢創新高，在稅政推動上表現備受肯定，因此退休後的下一步動向也成為業界關注焦點。據了解，她可望轉任四大會計師事務所之一的資誠，相關職務內容目前仍在洽談。

財政部16日舉行賦稅署署長交接暨宣誓典禮，宋秀玲表示，自己在財政體系服務超過30年，從賦稅工作一路做到賦稅署署長，除了短暫借調國際財政司及行政院財經單位外，幾乎沒有離開過稅務工作。她形容，這段公職生涯已經「功德圓滿、任務完成」，因此能放心將責任交棒給新任署長。

談到近年稅收表現，宋秀玲指出，台灣近年稅收成果除了受惠經濟成長，也有賴財政部持續健全稅制、落實租稅公平，以及全體稅務同仁共同努力。

她也特別替稅務人員發聲，表示外界有時將稅務人員形容為「酷吏」，但事實上，近年財政部持續推動納稅者權利保護，希望讓民眾在依法納稅的同時，也能獲得公平合理的租稅待遇，稅務人員始終抱持服務民眾的精神。

她表示，租稅制度除了支應政府施政所需財源，也肩負支持產業發展的重要任務。她認為，台灣能有今天的經濟成就，租稅優惠政策扮演重要角色，但優惠措施應精準配置，引導企業將資源投入真正具有發展潛力的領域，才能持續提升國家競爭力。

對於退休後規劃，宋秀玲並未正面說明下一步去向，但她以「句點」與「驚嘆號」形容自己的退休決定，笑說提前退休是人生的一個句點，而驚嘆號則代表留下更多想像空間。她表示，希望未來能換個角色，將累積多年的稅務專業持續回饋社會，服務更多企業與民眾。

宋秀玲也幽默表示，自己曾想過當網紅，希望透過更生活化、淺顯易懂的方式介紹稅制，讓民眾不再覺得稅務制度艱澀難懂。她笑著向現場媒體喊話，如果真的有一天成為網紅，記得訂閱、按讚、開啟小「玲」鐺。

最後，宋秀玲感謝財政部同仁一路以來的支持，並表示財政部永遠是自己的娘家，也是老東家，未來仍會是財政部最好的夥伴，祝福所有同仁工作順利、身體健康，也期盼財政團隊持續精進稅政，兼顧財政需求與經濟發展。