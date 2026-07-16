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政院拍板調高勞保、農保、健保行政事務費補助 2027年元旦上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會今（16）日拍板調高職業工會、農會及漁會辦理勞保農保健保的行政事務費補助，將自2027年1月1日起實施。行政院長卓榮泰表示，為合理反映行政成本、鼓勵提升服務品質，政府將提高相關補助，希望協助減輕工會及農漁會辦理保險業務負擔，並盼立法院支持相關預算，確保社會保險制度穩健運作。

在勞保及勞工職業災害保險方面，卓榮泰表示，工會及漁會辦理勞保行政事務費，將由現行每人每月14元調高至16元；僅參加勞工職業災害保險者，行政事務費也將由每人每月3元提高至4元。

勞動部指出，此次調整可適時反映辦理勞保及職災保險的行政成本，也有助提升工、漁會會務人員待遇，持續協助催收保費及維護被保險人權益。

農民健康保險部分，卓榮泰表示，基於衡平原則，農保行政事務費將比照勞保調整，由現行每人每年28元提高至32元。

農業部指出，截至2025年底，農保被保險人約82萬8,204人，全國287家辦理農保業務的基層農會均可受惠。

在全民健康保險方面，卓榮泰表示，職業工會、農會及漁會的人事行政費補助，將由現行每名保險對象每月10元提高至12元；另新增農會及漁會郵電費補助，比照職業工會標準，按已繳納健保費的被保險人，每人每月補助17.5元。

衛福部表示，全國職業工會、農會及漁會長期協助約500萬名被保險人及眷屬辦理投保、退保、資料異動、保費收繳及政策宣導，是健保制度的重要合作夥伴。此次健保行政事務費調整後，預估將增加經費約3.77億元，約4,372家職業工會、農會及漁會受惠。

農保 勞保 健保

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