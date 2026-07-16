2027年政府公建預算達3,789億元 近十年來新高

國發會今（16）日召開第143次委員會議，審議通過2027年度政府重大公共建設計畫預算先期作業。本次建議匡列的中央公務經費高達3,789.7億元，寫下近十年來新高紀錄，該案後續將陳報行政院納入2027年度中央政府總預算案，並送立法院審查。

國發會指出，2027年度重大公共建設計畫，各部會共提出315項計畫，經國發會初審、複審，邀集財政部、行政院主計總處及工程會等會審機關共同審議，並邀請相關部會副首長會商後，於今（16）日提報國發會委員會議審議通過。

國發會主委葉俊顯表示，此次建議匡列中央公務經費3,789.7億元，寫下近十年來新高，顯示政府對公共建設計畫的高度重視。

觀察公建計畫的經費編列分布，仍以交通建設為最大主力，共匡列約1,998.14億元，占比高達52.73%；其次為生活息息相關的污水下水道、公共污水處理廠再生水、海水淡化廠、垃圾處理等環境資源計畫，共編列約870.83億元，占22.98%；兩者合計已經超過75.7%。

第三為農業建設約267.316億元，用於農田水利、農產品冷鏈物流、森林及漁業永續經營、整體治山防災等；第四為經濟建設約222.787億元，聚焦全國循環專區、無人載具產業發展、先進半導體研發基地、各科學園區等計畫；第五則為數位基礎建設約116.525億元，挹注網路科技運用精進、量子運算主機、AI運算資料中心建置及數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升等計畫。

葉俊顯強調，將請各部會加強計畫執行與管控，務求各項計畫如期如質完成，以達促進經濟景氣及增加就業的目標。