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青安3.0政院拍板8月上路 初估約16萬人受惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院會今天通過「青安3.0」方案。記者邱德祥／攝影
行政院會今天通過「青安3.0」方案。記者邱德祥／攝影

行政院今（16）日拍板通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，將自8月1日起實施。行政院長卓榮泰表示，截至今年6月底，青安政策已協助超過51萬戶無自有住宅者購屋，其中青安2.0約17萬戶受惠。因應青安2.0將於7月底屆滿，政府推出青安3.0，以「減輕負擔、快樂婚育、精準對象、完善機制」四大方向精進措施，新增年齡及排富門檻，並加碼婚育家庭貸款額度，讓資源更精準照顧真正有購屋需求的青年。

在「減輕負擔」方面，卓榮泰指出，利息補貼改採「3+3」機制，青安2.0及3.0貸款戶均可享前3年利息補貼，包括銀行減收半碼（0.125%）及政府補貼1.5碼（0.375%），目前優惠利率為1.775%；第4年起補貼每年遞減半碼，至第6年補貼期滿後回復原貸款利率，以循序漸進方式回歸市場機制，降低對購屋族衝擊，也有助財務規劃。

配合「台灣人口對策新戰略」，青安3.0也提高婚育家庭支持力道。貸款額度維持最高1,000萬元、貸款成數最高8成，但新婚兩年內家庭最高可貸1,200萬元，育有未成年子女家庭最高可貸1,500萬元，協助婚育家庭因應居住空間需求。

在「精準對象」方面，卓榮泰表示，考量青年購屋年齡延後，青安3.0仍維持最長40年貸款年限及5年寬限期，但新增借款人須未滿50歲，且「申貸年齡加核貸年限」不得超過80年；同時新增借款人本人年所得不得超過200萬元，並依不同縣市設定購屋總價上限，讓政策資源更有效運用。

至於「完善機制」，卓榮泰表示，將持續維持一生一次、自住切結、貸前審查及貸後查核等制度，若發現違規使用貸款或溢領利息補貼，將追回補貼，以防杜投機炒作。

財政部次長阮清華表示，青安3.0尚未正式上路，目前無法精確估算申請人數，但若依青安2.0既有資料推估，符合新制資格者約15.7萬至16萬人。

針對年所得200萬元排富門檻，阮清華說明，主要參考行政院主計總處2024年家庭收支調查，家庭平均每年消費支出約87萬元、平均儲蓄約27.6萬元，依一般合理財務原則，購屋負擔不宜超過所得三分之一，推估合理所得約174萬元，因此綜合評估後，將門檻訂為年所得200萬元以下。

外界也關注新增50歲年齡限制是否影響無殼長者購屋。對此，內政部次長董建宏表示，目前50歲以上無自有住宅長者，多透過租金補貼及包租代管政策協助居住需求，相關措施已照顧相當多長者。考量50歲以上申請房貸本就受到銀行授信限制，因此與財政部討論後，仍回歸財務穩定及收入能力考量，未來政府對長者居住支持仍將以租金補貼及包租代管為主，持續提供協助。

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