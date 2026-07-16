美祭對等關稅後新低！無薪假減至2,768人 製造業佔九成以上

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為231家、2,768人。上期7月1日為245家、2,897人。此次減少14家、129人。此為2025年美國祭出關稅發酵之後，自去年5月中旬以來的最低人數。其中，製造業有177家、2,494人，較上期減少13家、141人，佔總人數逾九成。

勞動部表示，隨著美國關稅影響逐漸減弱，此期受到美國對等關稅影響的企業為184家、2,247人，較上期減少10家、167人。減班休息人數逐漸減少的原因是訂單回穩，加上出口表現亮眼，上期通報企業中有46家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，有644名員工恢復原本勞動條件。

勞動部提到，此次減班休息，仍以製造業在總人數之中的占比最高，其中金屬機電工業減少71人、化學工業減少56人，因為多屬於小型事業單位，所以人數減少的幅度不太明顯。減班休息人數2月中旬回落至3,000多人，6月底降至3,000人以下，整體狀態平穩。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有68%的企業（157家）為適用僱用安定措施的產業，有八成以上（80.2%，2,221人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。