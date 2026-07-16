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日本公債殖利率與其他成熟市場接軌 追求持續性收益機會重新浮現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，六個月以來，市場大幅調整對聯準會（Fed）政策的預期，影響已遠遠擴展至美國以外的市場，日本正是最具代表性的案例之一。收益機會重新浮現，但並非所有收益來源都同樣具有吸引力。

貝萊德指出，日本10年期公債殖利率攀升至30年來的高點，同時日圓也貶至 1986年以來的最低水準。利率走高是新市場環境的關鍵特徵，追求持續性收益機會重新回到市場投資核心。然而，如何精選資產進行配置仍是關鍵。

貝萊德表示，目前日本公債所隱含的長天期遠期利率約5%，接近美國的約 6%、法國的5.3%、澳洲的5.5%、英國的6.5%。即使日本長期因數十年的通貨緊縮與極度寬鬆的貨幣政策而被視為特例，如今也都大致與其他成熟市場接軌，這顯示全球利率已邁入新的較高水準區間，且這波重新定價不僅真實且深具意義。

貝萊德指出，殖利率走高，為投資人創造了更能持續獲取收益的有利環境。投資人不再需要仰賴廣泛的債券指數，或承擔長天期風險，才能獲得具吸引力的收益。不過，並非所有收益來源都同樣具有吸引力。關鍵問題在於，投資人所承擔的風險，是否獲得足夠的補償。

在公債方面，貝萊德偏好美、歐的短中天期債券，以及部分利率已大幅重新走高、且基本面已改善的新興市場當地貨幣債。公債之外，貝萊德偏好部分投資等級債、品質較高的非投資等級債，以及直接貸款。

但在日本，貝萊德仍偏好股票優於公債。隨著日本經濟走出數十年的通縮、日本央行漸進式地推進政策正常化，持續看到日本股市擁有更健全的投資環境。

公債 殖利率 日本

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