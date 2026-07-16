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聯準會升息機率降溫？市場聚焦下一關鍵指標
美國6月生產者物價指數（PPI）意外降溫，增添市場對通膨趨緩的信心，也降低聯準會進一步緊縮貨幣政策的壓力。國銀分析指出，數據公布後美元走弱、美債殖利率同步下滑，市場後續將聚焦初領失業救濟金人數及零售銷售數據，以評估美國經濟與聯準會政策走向。
美國6月PPI月減0.3%，低於市場預期的持平，也較5月月增0.6%明顯降溫；核心PPI年增率4.7%，同樣低於市場預期的5.2%，僅略高於前值4.6%，顯示上游通膨壓力持續放緩。
國銀指出，受數據影響，美元指數下跌回落，反映市場對美國通膨已逐步見頂的預期升溫，並認為聯準會進一步升息或緊縮政策的必要性有所降低。
此外，聯準會主席華許表示，人工智慧（AI）投資雖推升部分商品價格，但短期價格上漲不一定代表通膨壓力擴大，隨著AI應用普及，可望提升生產力及薪資成長，對經濟帶來正向效益。他也重申，將維護聯準會政策獨立性。
國銀認為，市場接下來將密切關注美國初領失業救濟金人數及零售銷售等經濟數據，以進一步觀察就業及消費動能，作為判斷聯準會未來貨幣政策的重要依據。
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