無人機原料稀土九成源自陸？經濟部：目標2030達五成自給率

我國無人載具發展其中一項看重「非紅供應鏈」，但立委關切，無人載具最重要的原料是稀土，而國外的稀土原料，九成來自中國大陸。對此，經濟部次長何晉滄指出，我國目標2030年達到五成稀土自給率，約1,500公噸，目前有跟美國、澳洲合作，稀土的需求供給，不會有太大的問題。

立法院經濟、外交國防、財政三委員會16日聯席會議，審查「四版本無人機條例草案」並進行詢答。

立委呂玉玲質詢關切，無人載具最重要的原料是稀土，而國外的稀土原料，九成來自中國大陸；目前我國稀土自給率為何？何晉滄答詢表示，希望2030年達到五成自給率，約1,500公噸，目前有跟美國、澳洲合作，稀土的需求供給，不會有太大的問題。

中科院代表說明，其實無人機會用到稀土的部分比較少。使用稀土比較多的反而是複合材料（Composites），這項技術在國內金工中心、中科院及許多廠商都有發展。稀土的使用，可能都是在馬達，跟磁力有關的部分。

呂玉玲詢問，如果建軍備戰有迫切性跟時效性，國防部是否採購國外的稀土？國防部長顧立雄回應，「沒有」，國防部會跟經濟部合作，國防部對於缺口的部分都有做盤點。院版採取特別預算，也是著重在國防自主的產業鏈建構，他有信心，相當大比例都是屬於國內可以自主。

顧立雄表示，無人機對於稀土的需求不高，針對電池、引擎的部分，會盡量在國內建立生產，也盡量減少依賴稀土的技術發展。至於飛控、通訊、抗干擾，會跟中國以外的其他國家技術合作，也希望這些技術能移轉。國防部盼帶動需求，不斷提升國內無人機的能力，同時也打入國際的供應鏈。

另外，呂玉玲問及，無人機的部分，國發基金是否編列專案？國發基金代表說明，在無人機的部分，國發基金目前在直接投資、創投及7+2百億基金都可以來投資。至於是否增加無人機專案，他們會再研議。