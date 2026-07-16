快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

危老、都更修法拍板 捐社宅可多拿15%容獎、優先提供婚育家庭入住

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會今（16）日通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」與「都市更新條例」修正草案，將函請立法院審議。內政部次長董建宏表示，為引導民間力量共同參與國家重大居住政策，擴充國內社會住宅及婚育宅供給量能，政府檢討修正這兩項法規，增加老宅更新重建協助措施，並鼓勵提高容積獎勵上限，鼓勵捐贈社會住宅，並優先提供結婚兩年內的新婚家庭及育有未成年子女家庭入住，回應賴總統「台灣人口對策新戰略」政策，增加對婚育家庭的居住支持。

內政部說明，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，刪除重建計畫申請之施行期限，確立危老重建常態化，並增訂提供社會住宅或其他社會福利設施之獎勵項目，另給予最高基準容積15%獎勵，並優先提供新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭入住，創造可以安心久住及育兒友善的居住空間。另「都市更新條例」也鼓勵民間參與及提供社會住宅，即提高容積獎勵上限，惟仍不得超過各該建築基地基準容積的2倍。

內政部補充，國內逾30年老宅已突破500萬戶，為讓自主都市更新決策回歸所有權人，本次「都市更新條例」修法，亦新增全案管理機制，由所有權人委託具專業能力的機構擔任都市更新實施者協助統籌辦理自主更新，僅收取服務費，不參與分配房地，讓房地更新權利完整保留在所有權人。中央也會訂定管理規範，確保機構執行品質與責任機制。此外，政府將會建立自主都更信用保證機制，支援所有權人融資擔保額度，擴大自主更新量能。

內政部最後表示，針對外界關切容積獎勵可能影響都市環境承載等議題，將在總量控管、區位適宜與公共設施容量可負荷的前提下審慎推動，個別案件需經地方及中央審議，兼顧都市品質與公共利益。內政部後續將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼各界支持儘速完成修法，加速國內危險建物改建及擴充婚育宅整體供給量能，守護各族群權居住權益及打造安全、宜居環境。

社會住宅 內政部 立法院

延伸閱讀

政院提修法拚婚育宅 都更區捐社宅容積獎勵最高2倍

青安3.0拍板 李同榮批：從青年安心成家變限制成家

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬 利息補貼「3+3」

相關新聞

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

財政部今天上午舉行新舊任賦稅署長交接典禮，賦稅署長宋秀玲退休後的去處引發不少討論，據了解，宋秀玲將轉往國內四大會計師事務所之一的資誠聯合會計師事務所任職，至於職務相關細節雙方仍在洽談中。

經濟部：已有無人載具產業發展計畫 建議在野黨無須另立法

針對各版無人機條例草案差異，經濟部表示，藍白版本較關切產業發展、法規制度、測試場域、監督機制等事項，這些均已納入「無人載具產業發展統籌型計畫」推動；既有之產業創新條例、民用航空法、政府採購法等相關法令，亦已建置相關獎勵及管理制度，應可回歸現行推動機制持續辦理。

國科會引資擬設太空基金 和碩董座童子賢籲增加預算、動作要快

國科會昨（15）日召開委員會議，民間委員、和碩科技董事長童子賢在會中呼籲，政府要加速太空科技預算投入，壯大台灣太空產業。國科會主任委員吳誠文回應，國家太空中心現規劃成立「民間太空基金」，引導民間資金投入太空科技研發、相關供應鏈等投資。

渣打銀下修全球經濟成長率至3% 明年台灣GDP估5%

渣打集團全球研究團隊發布2026下半年全球經濟展望，將今年全球經濟成長率預測自3.4%下修至3%，主要反映中東衝突對經濟前景造成的影響。不過，報告同時強調，相關風險已見頂，預期下半年全球經濟將維持穩定成長步調，但對持續存在的地緣政治風險仍保持審慎態度。

新任賦稅署長樓美鐘：要穩穩抓住棒子 把更好成績交給下一棒

財政部賦稅署長宋秀玲申請提前退休，財政部今天舉行賦稅署長交接典禮，新任賦稅署長樓美鐘表示， 她一路走來始終如一，盡心盡力做好每件事，對新職也感到戒慎恐懼，她會努力落實租稅公平合理、營造便捷的徵納環境，「穩穩抓住棒子，努力地跑，把更好成績交給下一棒」。

賦稅署長交接典禮 樓美鐘：穩穩接棒推動租稅公平

財政部16日舉行賦稅署署長交接暨宣誓典禮，由台北國稅局長樓美鐘升任賦稅署署長。政次陳勇勝表示，面對日益複雜的賦稅環境，期許新任署長持續推動租稅公平與便民服務，並導入AI提升行政效率，同時透過租稅政策支持產業升級與經濟發展，打造更優質的賦稅環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。