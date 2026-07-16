賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

財政部今天上午舉行新舊任賦稅署長交接典禮，賦稅署長宋秀玲退休後的去處引發不少討論，據了解，宋秀玲將轉往國內四大會計師事務所之一的資誠聯合會計師事務所任職，至於職務相關細節雙方仍在洽談中。

上午的交接典禮由財政部政務次長陳勇勝負責監交，他在致詞時提到，要祝福宋秀玲永保青春美麗，也期待她「無縫接軌」。

據了解，在宋秀玲提前退休的消息傳開後，由於她在賦稅體系訓練完整、專業度又夠，除了長年待在賦稅體系，也是首任國際財政司司長，因此成了業界爭相徵象探詢的對象，尤其在四大會計師事務所掀起「搶人大戰」，最後由資誠「撿到寶」。

宋秀玲致詞說，外界好奇她為何提前退休，她認為提前退休是驚嘆號，屆齡退休是句點，而她在公職期間累計專業知識，未來要換個角色，讓更多人了解國內的賦稅。她也打趣說，如果以後她當了網紅，賦稅署同仁記得要按讚、分享、開啟小鈴噹。

她表示，很高興交棒給下一任，她永遠是財政部最好夥伴，只有擔心、沒有二心。