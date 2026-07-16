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渣打銀下修全球經濟成長率至3% 明年台灣GDP估5%
渣打集團全球研究團隊發布2026下半年全球經濟展望，將今年全球經濟成長率預測自3.4%下修至3%，主要反映中東衝突對經濟前景造成的影響。不過，報告同時強調，相關風險已見頂，預期下半年全球經濟將維持穩定成長步調，但對持續存在的地緣政治風險仍保持審慎態度。
預估2026年台灣實質GDP成長率將達9.5%，高於2025年的8.7%；而在歷經連續兩年的高速成長後，2027年仍可望維持5%的穩健成長。
渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示，台灣目前正處於全球AI超級週期與半導體需求延續的關鍵受惠位置。更重要的是，科技景氣不再僅是半導體或電子業供應鏈表現的「局部繁榮」，而是逐步外溢至更廣泛的實體經濟活動，推動製造業、服務業與民間消費的連鎖成長。隨著科技業薪資成長延續、傳統產業及服務業收入前景改善，加上股市表現帶來的財富效果，台灣內需復甦動能可望進一步鞏固，有助於降低市場對「K型經濟」兩極分化的疑慮。
胡東安指出：「2026年下半年對於台灣而言，焦點已不再只是『能成長多快』，更是如何在維持高成長的同時，能防範通膨預期升溫。」全球地緣政治局勢、能源價格、主要經濟體貿易政策，以及AI投資週期能否持續，仍是影響下半年台灣經濟前景的重要變數。值得留意的是，隨著內需逐步改善，需求拉動型通膨及通膨預期升溫的風險亦需密切關注。
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