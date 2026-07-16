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無人機產業進軍日本！工研院、新樂飛攜手日商深化離島醫療與物流應用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
工研院、新樂飛與日本先進空中移動指標業者SkyDrive簽約。前排左起為新樂飛董事長許新勝、工研院院長張培仁、SkyDrive 社長福澤知浩；由經濟部部長龔明鑫（後排左三）、駐日大使李逸洋（後排右三）、行政院政務委員馬永成（後排右二）等人共同見證。（圖／經濟部提供）
工研院、新樂飛與日本先進空中移動指標業者SkyDrive簽約。前排左起為新樂飛董事長許新勝、工研院院長張培仁、SkyDrive 社長福澤知浩；由經濟部部長龔明鑫（後排左三）、駐日大使李逸洋（後排右三）、行政院政務委員馬永成（後排右二）等人共同見證。（圖／經濟部提供）

台灣無人機產業邁向日本市場。工研院與日本先進空中移動指標業者 SkyDrive簽署MOU推動電動垂直起降飛行器（eVTOL）；台灣廠商新樂飛（7A Drones）與日本物流無人機業者 AlterSky 合作簽署導入大型物流無人機商業化、與日商AeroJapan 合作開發應用於鳥獸害防治的訓練型無人機產品。

上述三項MOU簽署於15日在經濟部長龔明鑫、駐日大使李逸洋見證下完成簽署。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，這次簽署的三項合作協議中，在先進空中移動（AAM）及離島醫療運輸方面，新樂飛、工研院與 SkyDrive 的合作已從構想正式邁入「實證準備階段」。三方將聚焦台灣澎湖群島的緊急醫療運輸需求，以解決冬季船隻停航所造成的醫療困境，並已具體規劃「馬公—虎井」航線。該計畫預計於2028年後正式啟動服務，未來將由新樂飛主導在地實證、機體運用及保養維修，並負責協調行政與醫療機構。

技術司說明，在大型物流無人機應用方面，新樂飛與總部位於愛知縣豐田市的 AlterSky 簽署合作協議。AlterSky 在電力設備、土木工程及災害應對等多元場域，已累積逾1,000次無人機運航實績。雙方將針對日本國內面臨的物流人力短缺及高齡化課題，推動大型物流無人機的實地驗證、日本航空法規認證支援及商業化應用，結合新樂飛的機體系統技術與 AlterSky 的營運經驗，推動台灣製大型物流無人機順利導入日本市場。

技術司表示，針對訓練型無人機產品，新樂飛也將結合 AeroJapan 在教育訓練與維運支援的網絡，投入鳥獸害防治及人才培育等領域。經濟部強調，此次臺日合作象徵臺灣無人機產業已具備從「關鍵零組件、整機系統到應用服務」的整合輸出能力，為布局全球可信任供應鏈奠定重要基礎。

龔明鑫表示，這次合作具三項重要意義，第一，在無人機領域深化技術合作，台灣自主研發的飛控系統、馬達、電子調速器及整機系統整合能力，將透過日本應用場域進一步驗證。

他並說，第二，拓展應用市場，透過日本多元的應用場域導入與驗證，台灣可提供可信賴的技術與產品解決方案，進一步展現創新科技的國際應用價值。最後，推進商業落地，新樂飛與日本企業簽署採購合作，代表台灣大型物流無人機正式朝日本市場邁進，也展現台日合作從技術驗證走向實質商業應用的重要成果。

無人機 工研院 日本

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