新任賦稅署長樓美鐘：要穩穩抓住棒子 把更好成績交給下一棒

財政部賦稅署長宋秀玲申請提前退休，財政部今天舉行賦稅署長交接典禮，新任賦稅署長樓美鐘表示， 她一路走來始終如一，盡心盡力做好每件事，對新職也感到戒慎恐懼，她會努力落實租稅公平合理、營造便捷的徵納環境，「穩穩抓住棒子，努力地跑，把更好成績交給下一棒」。

今天的交接典禮由財政部政務次長陳勇勝監交，他致詞時細數宋秀玲在公職期間的優異表現，也以「桶箍」形容她在賦稅署長任內扮演的角色，並祝福她永保青春美麗，也期待她「無縫接軌」。他也期許樓美鐘一棒接一棒，尤其賦稅環境只會愈來愈辛苦，期待未來透過AI讓同仁的工作更簡化、減輕工作負擔，締造優質賦稅環境是賦稅署的使命，也沒有退路 。

樓美鐘表示，她要感謝長官的拔擢，對於長官交付的徵起適足稅收，協助政府達成政策工具的工作，一定會竭盡所能。她說，她在民國75年進賦稅署工作，從科員當起，104、112年離開賦稅署，如今再度回到賦稅署心情複雜，但也非常感恩，認為這是個人公務生涯很好的循環。

她說，從當科員到擔任署長，她一路走來始終如一、盡心盡力做好每件事，也戒慎恐懼。她也認同賦稅署工作艱鉅，但有一批認真的同仁，相信可以再創佳績，並落實租稅公平合理、營造便捷的徵納環境，她也會穩穩抓住棒子，努力地跑，把更好成績交給下一棒。

宋秀玲致詞提到，今天卸下沉重擔子，希望一棒一棒接下去，讓財政永續。她說，稅務體系除了滿足政府施政財源，近幾年稅收成績不錯，除了歸功台灣經濟成長，也是因為有賦稅署的的努力，讓稅制更健全、維護租稅公平，才有今天成果。但她也表示，沒有租稅優惠，台灣不會有經濟奇蹟，不過，資源要投入正確和有效的配置。

宋秀玲說，政府在課稅同時，也要讓大家繳稅心甘情願，落實納稅人權利保護，「我們是可愛的稅務人員，不是酷吏 」。她擔任公職30多年，如今功德圓滿，完成階段性任務，可以放心的交棒。