勞動部第56屆全國技能競賽 主視覺「挑戰！技霸魂」

勞動部表示，第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日在台北南港展覽館盛大登場，今年主視覺以「挑戰！技霸魂」作為年度主題，展現技能人才勇於挑戰、精益求精的職人精神。此屆競賽共辦理青年組55個職類、青少年組13個職類，將有逾千名選手同場競技，角逐全國最高技能榮耀。

全國技能競賽，去年以「我的極限，不被定義」鼓勵青年勇於突破框架、挑戰自我；今年則更進一步聚焦技能養成背後的努力與堅持，因此以「挑戰！技霸魂」作為年度主題，希望傳達真正的技術並非一蹴可幾，而是來自無數次反覆練習、持續精進與自我突破，才能淬鍊出屬於職人的硬實力。

此屆競賽標語「挑戰！技霸魂」巧妙運用台語「一百分」的諧音，將「一百分」從分數延伸為追求卓越的態度，象徵選手在追逐夢想的過程中，以百分之百的專注、毅力與熱情，不斷挑戰極限、精進技藝。標語其中「魂」字，更代表投入技能的信念與意志，鼓勵每位選手勇敢迎戰。

呼應今年主題精神，主視覺也以充滿動漫熱血感的視覺詮釋技能競賽。畫面中的「挑戰拳頭」象徵主動迎戰、勇於突破的決心；「一百分實力」的肌肉線條，則代表技能背後長時間累積的扎實底蘊。

整體設計融合爆炸式能量、放射光芒與幾何星芒等元素，營造如動漫激鬥般的青春競技氛圍，象徵技能碰撞時迸發出的能量與火花，也展現技能職人追求卓越、全力以赴的精神。

勞動部表示，活動期間開放民眾免費參觀，可近距離感受競賽現場的熱血氛圍，也有多元展示區及技能體驗活動，讓民眾深入認識各職類技能特色，體驗技能教育的魅力與職人精神。邀請民眾蒞臨台北南港展覽館，共同見證全國技能好手挑戰巔峰，為每位努力追夢的選手加油喝采。