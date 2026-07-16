賦稅署長交接典禮 樓美鐘：穩穩接棒推動租稅公平

財政部16日舉行賦稅署署長交接暨宣誓典禮，由台北國稅局長樓美鐘升任賦稅署署長。政次陳勇勝表示，面對日益複雜的賦稅環境，期許新任署長持續推動租稅公平與便民服務，並導入AI提升行政效率，同時透過租稅政策支持產業升級與經濟發展，打造更優質的賦稅環境。

陳勇勝在交接典禮上致詞時表示，近年賦稅工作無論專業深度或業務複雜度都持續提升，卸任署長宋秀玲任內帶領五區國稅局及地方稅務機關，在租稅政策、稅制優化及便民服務等方面都有亮眼成果，也成功整合中央與地方稅務體系，獲得各界高度肯定。

他說，近年政府透過各項租稅優惠政策，協助中小企業、新創及科技產業發展，今年所得稅及證券交易稅表現亮眼，全國稅收可望突破3兆元，展現台灣經濟與產業發展成果，未來面對國際情勢變化，政府仍須透過租稅政策持續扶植產業升級，創造更大的經濟動能。

陳勇勝指出，財政部近年積極推動便民服務，目前綜合所得稅網路申報率已超過九成，不用繳稅及適用最低稅率5%的案件也達八成，未來將持續精進各項數位服務，同時導入AI技術，協助同仁減輕行政負擔、提升工作效率，提供民眾更便利的納稅服務。

談到新任署長樓美鐘，陳勇勝表示，樓美鐘歷任賦稅署組長、南區國稅局、中區國稅局及台北國稅局等重要職務，行政歷練完整、專業能力深厚，相信能順利承接賦稅署各項業務，帶領團隊持續精進稅政。

樓美鐘致詞時表示，感謝財政部長及次長的信任與提攜，能夠再次回到賦稅署服務，心情既感恩也戒慎恐懼，賦稅署是全國稅政最高主管機關，歷任署長都奠定良好基礎，面對科技快速發展及社會環境變遷，賦稅工作愈來愈複雜，未來將在既有基礎上，全力完成各項政策任務。

樓美鐘回顧，自己民國75年進入賦稅署，從基層科員做起，104年第一次離開賦稅署，112年第二次離開，如今再度回到賦稅署，對他而言是一段很有意義的職涯循環，一路走來始終秉持盡心盡力的態度，未來也將與賦稅署優秀同仁共同努力，持續落實租稅公平、合理、便捷的徵納環境，在前人奠定的基礎上穩穩接棒，持續推動稅政改革。

卸任署長宋秀玲表示，自己在稅務體系服務超過30年，從基層科員一路做到署長，如今很高興能將棒子，近年稅收表現亮眼，除了反映台灣經濟成長，也有賴財政部持續維護租稅公平及保障納稅者權益。

宋秀玲表示，租稅制度不只是課稅，更肩負支持產業發展的重要角色。未來退休後，希望能以不同身分持續推廣租稅知識，讓更多企業及民眾了解稅制，也希望用更淺顯易懂的方式，讓大家認識租稅政策。