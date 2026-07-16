快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

賦稅署長交接典禮 樓美鐘：穩穩接棒推動租稅公平

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
賦稅署署長交接暨宣誓典禮，左起依序為卸任署長宋秀玲、政次陳勇勝及台北國稅局長樓美鐘。胡順惠攝
賦稅署署長交接暨宣誓典禮，左起依序為卸任署長宋秀玲、政次陳勇勝及台北國稅局長樓美鐘。胡順惠攝

財政部16日舉行賦稅署署長交接暨宣誓典禮，由台北國稅局長樓美鐘升任賦稅署署長。政次陳勇勝表示，面對日益複雜的賦稅環境，期許新任署長持續推動租稅公平與便民服務，並導入AI提升行政效率，同時透過租稅政策支持產業升級與經濟發展，打造更優質的賦稅環境。

陳勇勝在交接典禮上致詞時表示，近年賦稅工作無論專業深度或業務複雜度都持續提升，卸任署長宋秀玲任內帶領五區國稅局及地方稅務機關，在租稅政策、稅制優化及便民服務等方面都有亮眼成果，也成功整合中央與地方稅務體系，獲得各界高度肯定。

他說，近年政府透過各項租稅優惠政策，協助中小企業、新創及科技產業發展，今年所得稅及證券交易稅表現亮眼，全國稅收可望突破3兆元，展現台灣經濟與產業發展成果，未來面對國際情勢變化，政府仍須透過租稅政策持續扶植產業升級，創造更大的經濟動能。

陳勇勝指出，財政部近年積極推動便民服務，目前綜合所得稅網路申報率已超過九成，不用繳稅及適用最低稅率5%的案件也達八成，未來將持續精進各項數位服務，同時導入AI技術，協助同仁減輕行政負擔、提升工作效率，提供民眾更便利的納稅服務。

談到新任署長樓美鐘，陳勇勝表示，樓美鐘歷任賦稅署組長、南區國稅局、中區國稅局及台北國稅局等重要職務，行政歷練完整、專業能力深厚，相信能順利承接賦稅署各項業務，帶領團隊持續精進稅政。

樓美鐘致詞時表示，感謝財政部長及次長的信任與提攜，能夠再次回到賦稅署服務，心情既感恩也戒慎恐懼，賦稅署是全國稅政最高主管機關，歷任署長都奠定良好基礎，面對科技快速發展及社會環境變遷，賦稅工作愈來愈複雜，未來將在既有基礎上，全力完成各項政策任務。

樓美鐘回顧，自己民國75年進入賦稅署，從基層科員做起，104年第一次離開賦稅署，112年第二次離開，如今再度回到賦稅署，對他而言是一段很有意義的職涯循環，一路走來始終秉持盡心盡力的態度，未來也將與賦稅署優秀同仁共同努力，持續落實租稅公平、合理、便捷的徵納環境，在前人奠定的基礎上穩穩接棒，持續推動稅政改革。

卸任署長宋秀玲表示，自己在稅務體系服務超過30年，從基層科員一路做到署長，如今很高興能將棒子，近年稅收表現亮眼，除了反映台灣經濟成長，也有賴財政部持續維護租稅公平及保障納稅者權益。

宋秀玲表示，租稅制度不只是課稅，更肩負支持產業發展的重要角色。未來退休後，希望能以不同身分持續推廣租稅知識，讓更多企業及民眾了解稅制，也希望用更淺顯易懂的方式，讓大家認識租稅政策。

國稅局 財政部

延伸閱讀

賦稅署長 樓美鐘升任

財政部雲端發票活動明登場 1.6萬個獎項、價值215萬元快來拿

和 AI 聊天學稅務 北市稅處推出「北市稅之心 稅務智能管家」

總統：增加稅收將用於照顧人民 持續推動社福政策

相關新聞

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

財政部今天上午舉行新舊任賦稅署長交接典禮，賦稅署長宋秀玲退休後的去處引發不少討論，據了解，宋秀玲將轉往國內四大會計師事務所之一的資誠聯合會計師事務所任職，至於職務相關細節雙方仍在洽談中。

經濟部：已有無人載具產業發展計畫 建議在野黨無須另立法

針對各版無人機條例草案差異，經濟部表示，藍白版本較關切產業發展、法規制度、測試場域、監督機制等事項，這些均已納入「無人載具產業發展統籌型計畫」推動；既有之產業創新條例、民用航空法、政府採購法等相關法令，亦已建置相關獎勵及管理制度，應可回歸現行推動機制持續辦理。

國科會引資擬設太空基金 和碩董座童子賢籲增加預算、動作要快

國科會昨（15）日召開委員會議，民間委員、和碩科技董事長童子賢在會中呼籲，政府要加速太空科技預算投入，壯大台灣太空產業。國科會主任委員吳誠文回應，國家太空中心現規劃成立「民間太空基金」，引導民間資金投入太空科技研發、相關供應鏈等投資。

渣打銀下修全球經濟成長率至3% 明年台灣GDP估5%

渣打集團全球研究團隊發布2026下半年全球經濟展望，將今年全球經濟成長率預測自3.4%下修至3%，主要反映中東衝突對經濟前景造成的影響。不過，報告同時強調，相關風險已見頂，預期下半年全球經濟將維持穩定成長步調，但對持續存在的地緣政治風險仍保持審慎態度。

新任賦稅署長樓美鐘：要穩穩抓住棒子 把更好成績交給下一棒

財政部賦稅署長宋秀玲申請提前退休，財政部今天舉行賦稅署長交接典禮，新任賦稅署長樓美鐘表示， 她一路走來始終如一，盡心盡力做好每件事，對新職也感到戒慎恐懼，她會努力落實租稅公平合理、營造便捷的徵納環境，「穩穩抓住棒子，努力地跑，把更好成績交給下一棒」。

賦稅署長交接典禮 樓美鐘：穩穩接棒推動租稅公平

財政部16日舉行賦稅署署長交接暨宣誓典禮，由台北國稅局長樓美鐘升任賦稅署署長。政次陳勇勝表示，面對日益複雜的賦稅環境，期許新任署長持續推動租稅公平與便民服務，並導入AI提升行政效率，同時透過租稅政策支持產業升級與經濟發展，打造更優質的賦稅環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。