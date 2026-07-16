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台灣國際電玩電競產業展 「新北電競 POWER UP」闖關集章送好禮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
完成集章活動，蒐集3枚或6枚印章並填寫問卷，即可兌換限量禮包「新手勇者」或「菁英戰士」。圖／新北經發局提供
完成集章活動，蒐集3枚或6枚印章並填寫問卷，即可兌換限量禮包「新手勇者」或「菁英戰士」。圖／新北經發局提供

新北市政府持續推動動畫（Anime）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）及電競（E-sport）等 ACGE 產業發展，今年再度參與「台灣國際電玩電競產業展」，以「新北電競 POWER UP」為主題打造形象館，23至27日在台北世貿一館登場。

經發局表示，今年也是新北市第三度參與「台灣國際電玩電競產業展」，攜手新北市電競產業總會、在地大專院校及青年局青創團隊，共同展現新北ACGE產業的創新成果與多元能量，並首度推出以「新北龍好」為靈感打造的「電競少女」形象角色，將於展場首次亮相，邀請大家一同感受新北電競產業的魅力。

形象館集結產、官、學資源，攜手新北市電競產業總會會員企業，包括昱泉國際、天火數位、杰強國際與廣穎電通，以及國立臺灣藝術大學、黎明技術學院等校園團隊，並首度與青年局合作，邀集青創團隊爍雲科技及望源設計共同參展，展現新北從內容創作、遊戲開發、硬體技術、IP應用到人才培育的產業實力。展館內容涵蓋原創遊戲、電競設備、校園成果及青年創新等多元展示內容，呈現新北ACGE產業創新發展成果。

企業展區將匯集《G9：特攻聯盟》台灣原創遊戲、Cherry電競周邊設備、TCOMAS一體式水冷螢幕、客製化電腦改裝，以及XPOWER全新DRAM產品Cyclone R等最新成果；校園與青年團隊展區，國立臺灣藝術大學將展出視覺傳達設計學系及多媒體動畫藝術學系學生創作成果，黎明技術學院分享電競人才培育成果及校隊「黎明企鵝」發展歷程。

青年局青創團隊方面，爍雲科技將展示Vtuber及「NOXOR相伴協定」平台，協助創作者上架自有IP角色並促進粉絲互動；望源設計則展出多位潮流玩具設計師創作的原創作品，展現新北青年創意設計能量。

展覽期間只要前往各合作攤位參與體驗活動，集滿3枚或6枚印章並完成問卷，即可兌換限量禮包「新手勇者」或「菁英戰士」；現場另準備電競止滑粉、滑鼠墊、《G9：特攻聯盟》限定形象T-shirt等多項展場限定贈品，數量有限，送完為止。

更多活動資訊請鎖定來趣新北金發局新北電競基地臉書查詢。

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