經濟部：已有無人載具產業發展計畫 建議在野黨無須另立法

針對各版無人機條例草案差異，經濟部表示，藍白版本較關切產業發展、法規制度、測試場域、監督機制等事項，這些均已納入「無人載具產業發展統籌型計畫」推動；既有之產業創新條例、民用航空法、政府採購法等相關法令，亦已建置相關獎勵及管理制度，應可回歸現行推動機制持續辦理。

立法院經濟、外交國防、財政三委員會16日聯席會議，審查「四版本無人機條例草案」並進行詢答。

經濟部書面報告說明，針對民眾黨團版訴求促產業發展，及規定行政院設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，統籌推動全國無人機產業政策，目前行政院已於2025年核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，計畫期程為六年，經費需求約442億元。

經濟部指出，現有「無人載具產業發展統籌型計畫」，就產業發展、國防自主、民主供應鏈之三大發展目標，從市場、技術、環境、法規四大面向，分別提出推動策略與措施，預期在2030年無人載具產值可達400億元，並打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

經濟部表示，前述計畫亦規範有追蹤管考、檢討精進之機制，由行政院副院長邀集各部會定期召開「無人載具產業發展及管理機制專案會議」，統籌、協調及推動無人載具產業發展之各項工作。

考量民眾黨團提案均與無人機產業發展相關，且已納入上開統籌型計畫內推動，並由行政院定期召開會議追蹤管考；另有關飛航、頻譜、資安之管理，可信任非紅供應鏈及無人機採購之規範，以及產業發展所需協助措施等，均已由相關部會依主管法令配合執行，經濟部建議無須另立法規範。

針對國民黨團版，經濟部回應，依「台灣卓越無人機海外商機聯盟」成員分布情形，國內無人機相關業者已散布於北、中、南各區，其中北部164家、中部57家、南部46家，且各區均涵蓋整機、模組及零組件等不同供應鏈層級，各自形成完整供應鏈體系，產業能量並未集中於單一地理區域。

經濟部指出，有關訂定國產化比例部分，依軍用商規無人機原型機盤點，小型無人機國產化比例約七成、中型約六成及大型約三成。

經濟部提到，因無人機種類多元，各型載具之國產化比例各有不同，國產化條件尚涉及技術與市場等不確定因素，國民黨團版以統一標準且以明定比例方式立法規範有其執行難度，且規範過嚴可能造成後續採購困難的問題，並缺乏依實際情形彈性調整之空間。

另有關無人載具產業發展事項，包含目標及策略之擬定、滾動檢討機制、產業協助措施、測試場域、技術合作與驗證等事項，經濟部表示，均已納入「無人載具產業發展統籌型計畫」推動，或現行法令已納入規範，故建議無須另立法規範。